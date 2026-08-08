Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 8 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7683 (Mal Tiempo).

1° 7683 11° 2774 2° 6230 12° 0095 3° 9906 13° 9467 4° 2333 14° 1817 5° 4327 15° 7740 6° 9264 16° 4031 7° 0949 17° 4897 8° 5098 18° 8024 9° 1758 19° 2483 10° 2070 20° 9165

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.