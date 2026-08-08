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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 8 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7683 (Mal Tiempo).

 1°7683 11°2774 
 6230  12°0095
 3°9906  13°9467 
 2333  14°1817 
 4327  15°7740 
 6°9264  16°4031
 0949  17°4897 
 5098  18°8024 
 1758  19°2483 
 10°2070 20°9165 

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La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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