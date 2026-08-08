La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 7 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9221 (Mujer).

1° 9221 11° 4039 2° 4180 12° 6799 3° 4529 13° 6194 4° 1900 14° 9008 5° 2063 15° 9161 6° 2149 16° 7530 7° 7542 17° 6066 8° 5638 18° 7130 9° 5111 19° 7362 10° 6434 20° 2332

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.