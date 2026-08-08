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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 7 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9221 (Mujer).

 1°9221 11°4039 
 4180  12°6799
 3°4529  13°6194 
 1900  14°9008 
 2063  15°9161 
 6°2149  16°7530
 7542  17°6066 
 5638  18°7130 
 5111  19°7362 
 10°6434 20°2332 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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