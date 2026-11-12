Identificada bajo el código reglamentario R12, esta cartelería establece el límite máximo vertical permitido para circular por un tramo vial.

La señal de tránsito circular con fondo blanco, borde rojo y dos triángulos negros enfrentados verticalmente hacia una cifra expresada en metros, identificada en el sistema nacional de señalización vial como Limitación de Altura (R12), indica la altura máxima total que puede tener un vehículo, incluida su carga, para circular con seguridad por el sector.

Su función principal dentro de la categoría de señales reglamentarias o de prohibición es advertir con antelación sobre restricciones físicas en la infraestructura del camino, prohibiendo el paso a cualquier rodado que supere la medida estipulada (por ejemplo, 4,10 metros) con el objetivo de evitar colisiones estructurales graves .

Cómo interpretar la señal R12 y dónde suele ubicarse

El diseño de esta señal responde a los estándares internacionales de vialidad adoptados por la legislación argentina para facilitar su lectura rápida a distancia.

Al tratarse de un disco con orla roja, comunica una restricción estricta de cumplimiento obligatorio para todos los conductores, aunque su impacto recae especialmente en el transporte de cargas, ómnibus de larga distancia, maquinarias agrícolas y vehículos particulares que trasladen equipaje o elementos sobre el techo.

Los puntos críticos donde los organismos viales instalan el cartel R12 incluyen:

Puentes y pasos bajo nivel: estructuras ferroviarias o autopistas cuyo gálibo (altura libre entre la calzada y el techo de la obra) presenta un margen acotado.

Túneles y galerías: accesos subterráneos o pasos de montaña con techos abovedados donde los carriles laterales pueden tener menor altura que el eje central.

Estructuras aéreas y pórticos: pasarelas peatonales, estaciones de peaje, techos de estacionamientos cubiertos o zonas con tendido eléctrico y de telecomunicaciones a baja altura.

El diseño de esta señal responde a los estándares internacionales de vialidad adoptados por la legislación argentina para facilitar su lectura rápida a distancia. Imagen ilustrada con Gemini

Por qué es fundamental respetar el límite de altura indicado

Ignorar la advertencia de limitación de altura no solo constituye una infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, sino que desencadena riesgos operativos de extrema gravedad tanto para los ocupantes del vehículo infractor como para terceros que circulan por la misma traza.

Cuando un camión o transporte excedido en sus dimensiones intenta atravesar un paso restringido, el impacto contra la viga superior suele provocar el desprendimiento violento de la caja de carga o el vuelco de la unidad sobre la calzada .

El choque contra puentes o viaductos compromete la integridad estructural de la obra civil, obligando a interrumpir el tránsito durante horas o días para realizar peritajes de ingeniería y reparaciones costosas.

Por este motivo, los conductores de vehículos de gran porte deben conocer con exactitud la altura total de su unidad antes de iniciar el viaje y utilizar los desvíos alternativos señalizados previamente cuando se encuentren con el cartel R12.

Diferencias con otras señales reglamentarias de dimensiones

Dentro del grupo de señales de restricción de paso en la vía pública, la R12 suele confundirse con otras advertencias similares que regulan las medidas máximas permitidas para los vehículos.

Distinguir la orientación de los triángulos negros permite identificar qué dimensión está restringida en cada tramo: