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La Unión Cívica Radical porteña empieza a delinear su estrategia de cara a 2027 con una definición que busca ordenar la discusión interna: no habrá un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. La apuesta del sector que conduce el radicalismo de la Ciudad es avanzar en la construcción de una coalición amplia, con identidad propia y una propuesta alternativa al Gobierno de Javier Milei.

La primera señal será el Congreso Programático 2026, que se realizará este sábado 14 de noviembre, desde las 9.30, en la sede de la UCR Capital de Tucumán 1660. Durante toda la jornada, dirigentes y militantes debatirán sobre el escenario nacional e internacional y, en paralelo, sobre un programa para la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad funcionará como una instancia de discusión política pero también como una primera puesta en escena del espacio que el radicalismo porteño pretende construir hacia las próximas elecciones. La convocatoria excede las fronteras partidarias e incluye a dirigentes del socialismo, referentes de organizaciones sociales, especialistas y representantes de distintos sectores de la sociedad civil.

Estará Leonel Chiarella, presidente de la UCR Prensa UCR

Entre los invitados estarán el presidente del Partido Socialista porteño, Roy Cortina; la socióloga Graciela Römer; el director ejecutivo de Techo, Juan Maquieyra; la presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid; y el diputado nacional por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. También participarán dirigentes que ocuparon la conducción de la UCR porteña, como Emiliano Yacobitti, Martín Ocampo y Marcelo Stubrin.

La apertura estará a cargo de Leonel Chiarella, presidente de la UCR Nacional e intendente de Venado Tuerto, mientras que el cierre tendrá como figura central a Martín Lousteau, acompañado por las diputadas Mariela Coletta y Manuela Thourte.

El eje político estará planteado desde el primer bloque del Congreso, denominado “Comprender el presente para construir una alternativa”. Allí se discutirán el escenario político, institucional, económico e internacional, la situación de la democracia y la identidad que debería asumir el radicalismo frente a los cambios del contexto nacional y global.

La posición frente al Gobierno es uno de los puntos que aparecen más definidos. Desde la conducción partidaria sostienen que el radicalismo no acompañará un acuerdo que implique avalar el rumbo de la administración libertaria. “No van a contar con nosotros para acompañar ningún tipo de acuerdo que avale este proceso liderado por Javier Milei” , afirmó a El Cronista Hernán Rossi, presidente de la UCR porteña.

"Esto es un blanqueo", sintetizó Lousteau.

En lugar de una alianza con el oficialismo, la propuesta es buscar denominadores comunes con otros sectores para conformar una coalición progresista lo más amplia posible. La intención, según plantean, es que esa construcción tenga un programa y una identidad definidos antes de avanzar sobre las candidaturas.

La discusión tendrá además un capítulo específico sobre la Ciudad. El segundo bloque del Congreso propone “Construir una Ciudad cercana, productiva y sostenible”, con debates sobre vivienda, movilidad, servicios públicos, empleo, desarrollo económico, sostenibilidad y participación de las comunas. El objetivo declarado es recuperar la planificación pública, fortalecer los barrios y pensar una Ciudad más integrada.

El tercer bloque estará dedicado a una agenda de derechos y políticas públicas, con mesas sobre salud y cuidados, educación, cultura, seguridad, justicia y ampliación de derechos. La consigna será colocar a las personas en el centro de la propuesta radical.

La mirada porteña estará atravesada además por una concepción metropolitana. La UCR busca discutir la integración entre el norte y el sur de la Ciudad y, al mismo tiempo, profundizar los vínculos con el área metropolitana, bajo la idea de que los problemas de transporte, vivienda, servicios y planificación exceden los límites de la Capital.

“Vamos a intentar hacerlo en una coalición política que exprese valores, principios y un programa que, en el caso de la Nación, definitivamente es alternativo al actual, y en el caso de la Ciudad, plantea diferencias importantes con la actual gestión de gobierno”, planteó Rossi.

El encuentro llega así como un primer paso hacia la construcción electoral de 2027, aunque con una definición previa a las candidaturas: el radicalismo porteño quiere preservar una identidad diferenciada del oficialismo nacional y ampliar su espacio de alianzas hacia sectores que compartan una agenda progresista.

El Congreso cerrará con la presentación de las conclusiones de las distintas comisiones y la intervención de Lousteau, Coletta y Thourte. Rossi e Inés Parry serán los encargados de los discursos partidarios.