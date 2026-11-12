Comprar un aire acondicionado implica mucho más que comparar precios o elegir una marca conocida. La potencia del equipo es un aspecto determinante para lograr una climatización eficiente y evitar problemas tanto en el rendimiento como en el consumo de energía.

Sin embargo, calcular cuántas frigorías necesita un ambiente no siempre resulta sencillo para quienes no están familiarizados con ese tipo de especificaciones técnicas. Esa dificultad se vuelve aún mayor cuando la compra se realiza por internet, donde muchas veces no existe la posibilidad de consultar personalmente.

Para responder a esa necesidad, COTO incorporó dentro de su tienda online una calculadora de frigorías que acompaña al usuario durante el proceso de compra y ofrece una referencia técnica antes de sumar el producto al carrito.

Una herramienta pensada para reducir errores

La calculadora solicita información básica sobre el ambiente donde será instalado el aire acondicionado y procesa esos datos para indicar si el modelo elegido resulta adecuado. El sistema puede advertir si el equipo tiene la capacidad suficiente, si conviene optar por una alternativa más potente o si el producto supera ampliamente las necesidades del espacio.

El beneficio principal es evitar decisiones basadas únicamente en el precio o en promociones puntuales. Contar con una referencia técnica ayuda a realizar una inversión más eficiente y disminuye la posibilidad de adquirir un equipo que luego no ofrezca el rendimiento esperado.

Las herramientas de este tipo forman parte de una tendencia creciente dentro del comercio electrónico. La incorporación de soluciones inteligentes busca trasladar al entorno digital parte del asesoramiento que tradicionalmente brindaban los vendedores especializados en los locales físicos.

Comprar un aire acondicionado implica mucho más que comparar precios o elegir una marca conocida. (foto: Freepik) siraphol siricharattakul

La tecnología también acompaña las decisiones de compra

Cada vez más plataformas incorporan funciones que ayudan a interpretar información técnica y la presentan de manera sencilla para cualquier usuario. El objetivo es reducir la complejidad de productos que requieren cierto conocimiento previo antes de ser adquiridos.

Con esta iniciativa, COTO suma una nueva herramienta orientada a mejorar la experiencia de compra online. Más allá de facilitar la navegación o recomendar productos, la tecnología también se convierte en un recurso para brindar más información y ayudar a que cada cliente elija el equipo que realmente necesita.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.