Qué significa la señal de tránsito con fondo azul y el número 35 tachado.

En las calles y rutas argentinas hay señales de tránsito que pueden generar confusión incluso entre los conductores más experimentados. Una de ellas tiene un fondo azul, el número 35 en blanco y una franja roja diagonal que lo atraviesa. Aunque muchos pueden interpretarla como una indicación de velocidad máxima, su significado es diferente.

El cartel forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme y cumple una función específica para ordenar la circulación. Su significado está establecido en la normativa nacional y es importante reconocerlo para evitar interpretaciones equivocadas al volante.

Qué significa la señal de tránsito con el número 35 tachado

Se trata de la señal R.32, denominada “Fin de la prescripción”. Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme, indica que a partir de ese punto termina la prohibición, imposición u orden representada por la señal que aparece tachada.

En este caso, el número 35 sobre fondo azul representa una velocidad mínima obligatoria de 35 kilómetros por hora. Por lo tanto, cuando aparece atravesado por una franja roja, significa que deja de regir esa obligación de mantener una velocidad igual o superior a la indicada.

Señales de tránsito Gemini IA.

Qué diferencia hay entre velocidad mínima y velocidad máxima

Para comprender el significado de esta señal, es importante distinguir dos indicaciones que suelen confundirse:

Velocidad mínima (R.16) : establece que los vehículos no pueden circular por debajo de la velocidad indicada en ese tramo.

Velocidad máxima (R.15): señala el límite de velocidad que los conductores no pueden superar.

La diferencia está en que una establece una velocidad mínima permitida y la otra fija un máximo que debe respetarse.

Qué diferencia hay entre velocidad mínima y velocidad máxima. Gemini IA.

Por eso, el cartel con el número 35 tachado no significa que los conductores deban dejar de circular a esa velocidad ni que puedan acelerar sin límites. Simplemente indica que finalizó la obligación específica que establecía la señal anterior.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre la señal R.32

La Ley Nacional de Tránsito 24.449, en su artículo 22, establece la obligatoriedad de utilizar un sistema uniforme de señalamiento vial en la vía pública. También determina que las señales, símbolos y marcas que integran ese sistema regulan la circulación.

Por su parte, el Decreto 779/1995, que reglamenta la ley, aprobó en su Anexo L el Sistema de Señalización Vial Uniforme. Este apartado fue sustituido por el artículo 24 del Decreto 196/2025, que actualizó las disposiciones sobre señalización vial.

Dentro de ese sistema se encuentra la señal R.32, que indica el fin de una prescripción. La normativa establece que, desde el lugar donde está ubicada, termina la prohibición, imposición u orden representada por la figura tachada.

De esta manera, el cartel permite identificar cuándo deja de tener vigencia una obligación específica de tránsito, sin que eso implique dejar de respetar los límites generales de circulación y las demás normas viales.