A través de la Resolución 304/2026 de ANSES, se oficializaron los nuevos montos que regirán en noviembre.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó un nuevo esquema de actualización para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que rige a partir de noviembre de 2026 mediante la Resolución 304/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En cumplimiento con el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24, el porcentaje de incremento aplicable quedó fijado en un 1,93%, cifra que responde directamente al dato inflacionario registrado en septiembre del corriente año y se complementa con el sostenimiento de la asistencia extraordinaria para los ingresos más bajos.

Movilidad de noviembre: de cuánto es el incremento y cómo impacta en los haberes

La actualización del 1,93% impacta de forma directa sobre la totalidad de las escalas previsionales y asignaciones vinculadas al sistema nacional .

Con la entrada en vigencia de los nuevos valores definidos por el organismo previsional, las prestaciones básicas y los topes de cobro para el penúltimo mes del año quedaron estructurados de la siguiente manera:

Haber mínimo garantizado: pasa a ubicarse en $444.158,46 (establecido en el Artículo 1° de la resolución) .

Haber máximo: alcanza un tope de $2.988.765,82 (fijado en el Artículo 2°) .

Prestación Básica Universal (PBU): se actualiza a $203.182,22 (dispuesta en el Artículo 4°) .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivalente al 80% del haber mínimo, queda determinada en $355.326,77 (regulada en el Artículo 5°).

La actualización del 1,93% impacta de forma directa sobre la totalidad de las escalas previsionales y asignaciones vinculadas al sistema nacional. Magnific

El impacto del bono extraordinario de $70.000 en los ingresos

En paralelo a la actualización ordinaria por movilidad, el Gobierno Nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos del escalafón previsional.

Este refuerzo previsional se liquida de manera conjunta con el calendario habitual de pagos establecido por ANSES según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Al sumar el nuevo haber mínimo garantizado de $444.158,46 con el plus de $70.000, ningún jubilado o pensionado del sistema general percibirá en noviembre de 2026 una suma inferior a los $514.158,46 brutos.

ara aquellos titulares que superen el haber mínimo pero no alcancen dicho techo combinado, el organismo abona un monto proporcional hasta completar la cifra total garantizada , buscando amortiguar el impacto del costo de vida sobre los sectores pasivos.

Bases imponibles y parámetros de aportes vigentes

Además de fijar los valores de las prestaciones que cobran los beneficiarios, la Resolución 304/2026 determinó los nuevos parámetros salariales sobre los cuales se calculan los aportes y contribuciones destinados al financiamiento de la seguridad social . En cumplimiento del artículo 9° de la Ley N° 24.241, a partir del período devengado noviembre de 2026 entran en vigencia los siguientes límites operativos: