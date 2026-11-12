El dólar blue hoy jueves 12 de noviembre cotiza a $ 1550 para la compra y $ 1570 para la venta en la segunda rueda tras los feriados por la visita de León XIV.

El paralelo aumentó $ 5 en lo que va de noviembre (cerró octubre a $ 1565). Además, se ubica $ 40 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 12 de noviembre cotiza a $ 1520 para la compra y $ 1570 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa sumó en lo que va de noviembre $ 10 luego de haber culminado octubre con una suba de $ 20 ($ 1560). En tanto, se ubica $ 90 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

La brecha entre el blue y el oficial es de cero.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2041 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

El dólar mayorista se ubica en $ 1566,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1.966,78.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante noviembre los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Este miércoles, la entidad compró u$s 29 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales quedaron en u$s 49.330 millones. En lo que va de noviembre acumula compras por u$s 80 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 12 de noviembre

El dólar blue hoy jueves 12 de noviembre cotiza a $ 1535 para la compra y $ 1555 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1520 $ 1570 Dólar Blue $ 1550 $ 1570 Dólar Mayorista $ 1517 $ 1566,90 Dólar MEP $ 1573,50 $ 1574,20 Dólar CCL $ 1666,50 $ 1669

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 12 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 12 de noviembre se consigue a $ 1666,50 para la compra y $ 1669 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 12 de noviembre

El dólar MEP hoy jueves 12 de noviembre cotiza a $ 1573,50 para la compra y $ 1574,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 12 de noviembre

El dólar oficial hoy jueves 12 de noviembre cotiza a $ 1570 para la venta. Banco por banco, los precios son: