El crash bursátil afectó a las acciones de las tecnológicas enfocadas en IA. Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.

Los ADR de empresas argentinas caían esta mañana impactado por el sacudón que la crisis de NVDIA, que le cobró el puesto al fundador de la compañía de semiconductores y CEO, Jensen Huang, que mantuvo una relación con una empresaria vinculada con la inteligencia china.

El panel tecnológico NASDAQ, que llegó a caer hasta 2% en la apertura de operaciones, redujo pérdidas tras la designación de su reemplazante, Colette Kress, la CFO de la compañía en los últimos 13 años y solo caía 0,6% este mediodía.

caen las bolsas en EE.UU. por el efecto NVIDIA Bolsas

Sin embargo el cimbronazo se traducía en los ADR de empresas argentinas, que mostraban quebrantos sobre todo entre los bancos. BBVA, Macro, Supervielle perdían en torno de 3%, a la vez que las firmas vinculadas con el precio del petróleo y la energía mostraban también caídas del orden del 4%: impactaba la cotización del crudo, que aflojó con el anuncio de negociaciones con Irán.

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Los bonos de la deuda argentina, que también habían anotado bajas importantes en el arranque de la rueda, recuperaban hasta 0,5% al promediar la rueda de negocios en los EE.UU., que ayer estuvo cerrada por la conmemoración del día del Veterano de Guerra.

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Así y todo, después de varias jornadas en retroceso los indicadores de riesgo país volvían a trepar y alcanzaban 867 puntos en el EMBI Argentina