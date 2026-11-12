Las modificaciones implementadas al calendario de pagos se dan en el marco de la visita que realizó el papa León XIV a la Argentina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el pasado miércoles 11 de noviembre la dispersión de recursos para los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo.

El organismo previsional mantiene fijado en su sitio web el calendario de pagos, en el que se detalla el esquema de distribución para los beneficiarios durante el corriente mes. En este contexto, algunos adultos mayores tendrán la posibilidad de recibir su dinero durante el jueves 12 de noviembre.

Cabe recordar que los depósitos se entregan según la terminación del DNI. Por esta razón, quienes busquen saber qué jornada del mes les fue asignada para recibir su haber, deberán consultar el cronograma establecido.

¿Qué jubilados cobran el jueves 12 de noviembre?

De acuerdo al calendario de pagos que difundió la ANSES a comienzo de mes, los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo y tengan DNI terminado en 1 recibirán su depósito este jueves 12 de noviembre .

En este sentido, y dado que todas las pensiones y jubilaciones se dispersan por orden numérico creciente según cómo finaliza cada documento, el esquema se completa de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

En el caso particular de los DNI finalizados en 2, 3 y 4, se les asignó una misma fecha de cobro : el viernes 13 de noviembre. En el caso de los documentos que terminen en 5 , el día establecido para percibir su haber será el próximo lunes 16 de noviembre.

El calendario completo de pagos de los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo. (Foto: ANSES) ANSES

Las modificaciones implementadas al calendario de pagos se dan en el marco de la visita que realizó el papa León XIV a la Argentina, por la que se establecieron distintos descansos obligatorios que obligaron a reestructurar algunos servicios y operaciones.

Calendario completo de pagos para pensionados

El cronograma de pagos que difundió la ANSES para el resto de las categorías de pensiones, jubilaciones y asignaciones se organizará de la siguiente manera.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo