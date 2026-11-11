Por orden de la Ley de Tránsito 24.449, inhabilitan la licencia de conducir a quienes circulen sin el seguro obligatorio y sean infractores reincidentes.

Circular sin el seguro obligatorio vigente es una de las infracciones contempladas por la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La normativa establece que todos los automotores y motocicletas deben contar con una cobertura que responda por los daños que puedan ocasionar a terceros.

Además de las multas correspondientes, quienes cometan esta falta pueden enfrentar sanciones más severas si reinciden. En determinados casos, la legislación contempla la inhabilitación para conducir y la retención de la licencia.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre circular sin seguro obligatorio

El artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que todos los automotores, acoplados, semiacoplados y motocicletas deben contar con un seguro obligatorio que cubra los daños ocasionados a terceros, tanto transportados como no transportados.

A su vez, el artículo 40, inciso c), determina que para circular es indispensable llevar el comprobante del seguro vigente. Este documento puede presentarse en formato impreso o digital.

Por otra parte, el artículo 77, inciso f), clasifica como falta grave circular con un vehículo sin el seguro obligatorio vigente.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre circular sin seguro obligatorio. Imagen ilustrativa (Gemini)

Cuándo pueden inhabilitar la licencia por no tener seguro

La posibilidad de perder temporalmente la habilitación para conducir está contemplada en el artículo 82 de la Ley 24.449, que regula la reincidencia.

Según la normativa, existe reincidencia cuando una persona comete una nueva infracción después de haber sido sancionada anteriormente en cualquier jurisdicción. Para las faltas graves, como circular sin el seguro obligatorio vigente, el plazo para considerar la reincidencia es de dos años.

En estos casos, la ley establece que la inhabilitación debe aplicarse como sanción accesoria. Los períodos previstos son:

Primera reincidencia: hasta nueve meses de inhabilitación, a criterio del juez.

Segunda reincidencia : hasta 12 meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: hasta 18 meses, de aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el plazo se duplica sucesivamente.

Por lo tanto, la inhabilitación no se aplica automáticamente ante cualquier infracción por falta de seguro, sino que depende de la reincidencia y de la resolución de la autoridad de juzgamiento.

Cuándo pueden retener la licencia por circular sin seguro

La Ley de Tránsito también contempla una medida preventiva para quienes no puedan acreditar que cumplen con la obligación de contar con un seguro.

El artículo 72 bis, inciso y), establece que las autoridades pueden retener la licencia de conducir cuando el conductor circula sin el comprobante que acredita el cumplimiento de las exigencias del artículo 68.

En ese supuesto, la autoridad debe entregar una boleta de citación que habilita al conductor a circular por un plazo máximo de 30 días corridos. Durante ese período, deberá presentarse ante el juez o funcionario competente para resolver la infracción.

Si no se presenta dentro del plazo establecido, se presumirá su responsabilidad. Además, si transcurren 90 días desde la emisión de la boleta sin que comparezca, la licencia retenida será destruida y caducará la habilitación para conducir hasta que obtenga una nueva, previo cumplimiento de la resolución correspondiente.

Qué sanciones establece la Ley 24.449 por circular sin seguro

El régimen de sanciones de la Ley Nacional de Tránsito contempla distintas consecuencias para quienes incumplan las obligaciones de circulación.

El artículo 83 establece las clases de sanciones previstas, entre ellas las multas y la inhabilitación para conducir vehículos o determinadas categorías.