El reglamento de tránsito de la CDMX indica que la pérdida de un a 4 puntos equivale a dos horas de trabajo a favor de la comunidad.

Los conductores que cometan infracciones de tránsito en la Ciudad de México pueden perder puntos de su licencia de conducir y, dependiendo de las sanciones acumuladas, están obligados a realizar cursos de educación vial, talleres presenciales o trabajo en favor de la comunidad.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX con reformas realizadas en el 2023 y de cumplimiento vigente establece un esquema de penalización que contempla desde amonestaciones hasta actividades comunitarias de dos horas.

Las infracciones pueden representar la pérdida de uno o cinco puntos, según la conducta sancionada. Cuando un automovilista acumula penalizaciones y llega a tener cuatro, tres o dos puntos restantes, deberá cumplir dos horas de trabajo en favor de la comunidad por cada nivel establecido en la tabla del artículo 64.

Las infracciones pueden representar la pérdida de uno o cinco puntos, según la conducta sancionada. SEMOVI

¿Cómo funciona el esquema de puntos y cuándo debes hacer trabajo comunitario?

El artículo 64 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece un esquema de contabilidad de puntos que determina las medidas que deben cumplir los conductores conforme a las infracciones registradas en su matrícula vehicular.

La tabla contempla diferentes consecuencias: desde una amonestación cuando se registra la primera infracción o quedan nueve puntos, hasta cursos en línea, talleres presenciales y trabajo comunitario cuando las penalizaciones continúan acumulándose.

De acuerdo con el esquema publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las sanciones son las siguientes:

9 puntos o primera infracción: amonestación.

8 puntos o segunda infracción: curso en línea básico.

7 puntos: curso en línea intermedio.

6 puntos: curso en línea avanzado.

5 puntos: taller de sensibilización presencial.

4 puntos: dos horas de trabajo en favor de la comunidad.

3 puntos: dos horas de trabajo en favor de la comunidad.

2 puntos: dos horas de trabajo en favor de la comunidad.

1 punto: dos horas de trabajo en favor de la comunidad.

Esto significa que las personas conductoras pueden llegar a tener que realizar actividades comunitarias cuando su licencia registra suficientes infracciones para reducir su saldo a cuatro puntos o menos.

No se trata de una sanción que se aplique automáticamente por cualquier infracción, sino de una consecuencia del esquema acumulativo.

El artículo 66 del Reglamento de Tránsito mantiene la cancelación de la Licencia de Conducir. Shutterstock

¿Cuándo pueden cancelar tu licencia de conducir en CDMX?

El artículo 66 del Reglamento de Tránsito establece que las licencias para conducir se cancelarán cuando el titular acumule doce puntos de penalización.

La disposición señala textualmente: “Las licencias para conducir se cancelarán al acumular doce puntos de penalización”. Por ello, los puntos acumulados pueden tener consecuencias que van más allá de una multa económica.

Este esquema contempla medidas educativas y comunitarias, mientras que alcanzar el límite de doce puntos puede derivar en la cancelación de la licencia.