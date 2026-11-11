En esta noticia Cómo encontraron el cuadro perdido de Caravaggio

Una histórica pintura perdida del artista italiano Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio, reapareció recientemente en la capital de Francia. Los especialistas identificaron en una galería del París el cuadro titulado Joven con jarra de rosas tras permanecer casi dos siglos fuera del radar académico.

La pieza pertenecía una colección privada y los dueños actuales desconocían su valor histórico real. Sin embargo, el descubrimiento generó un gran impacto en el mercado del arte y modifica las bases de la pintura barroca, en particular del famoso pintor.

Cómo encontraron el cuadro perdido de Caravaggio

La historiadora del arte Maria Cristina Terzaghi localizó el lienzo original en la trastienda de una galería parisina . La existencia de esta obra solo constaba a través de cuatro copias antiguas conservadas en distintos museos europeos.

Los expertos analizaron la calidad del claroscuro, el naturalismo de la figura y los reflejos detallados en el agua en el Joven con jarra de rosas. Así, los investigadores confirmaron los rasgos técnicos característicos del pintor durante su etapa juvenil en Roma.

De esta manera, a partir de estas características la famosa obra de arte de Caravaggio que reapareció en París cambia todo lo que sabemos del pintor barroco tras casi 200 años, en particular sobre el estilo de su etapa temprana.

El cuadro de Caravaggio que encontraron en París. Wikipedia

La importancia de este cuadro para la historia del arte

El lienzo tiene su origen entre 1596 y 1597 y retrata a un muchacho pensativo acompañado por flores. Por eso, la representación redefine la concepción del amor y la melancolía en el período barroco temprano.

La composición dialoga directamente con la serie sobre los sentidos que el autor desarrolló en su juventud. Así, la pieza aporta una clave fundamental para comprender la evolución artística del maestro italiano en su visión del amor y los sentidos, según los especialistas.