En el marco de la seguridad vial en la Argentina, el uso del celular mientras se maneja representa una de las distracciones más frecuentes y peligrosas en calles y rutas .

Frente a esta problemática, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece un régimen de sanciones económicas y administrativas severas que contemplan la inhabilitación para conducir ante la acumulación de faltas de carácter grave, encuadrando la manipulación de dispositivos de comunicación de operación manual continua dentro de las conductas explícitamente prohibidas.

Qué establece la Ley 24.449 sobre la reincidencia y el uso de dispositivos

La normativa nacional articula la prohibición y sus consecuentes penalidades a través de tres pilares fundamentales previstos en su texto legal:

Artículo 48: prohíbe taxativamente conducir utilizando sistemas de comunicación de operación manual continua o auriculares al volante.

Artículo 77: clasifica como falta grave la utilización de estos dispositivos de comunicación manual continua, así como la presencia de pantallas de video en el habitáculo del conductor.

Artículo 82: fija los criterios de reincidencia, estableciendo que existe cuando se comete una nueva falta grave dentro del plazo de dos años posteriores a una sanción previa.

Cuando la autoridad competente constata la reincidencia en faltas graves dentro del período legal, se activan plazos de suspensión de la licencia de conducir y recargos financieros sobre el valor de la infracción. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Escalafón de inhabilitaciones y aumentos en las multas económicas

Cuando la autoridad competente constata la reincidencia en faltas graves dentro del período legal, se activan plazos de suspensión de la licencia de conducir y recargos financieros sobre el valor de la infracción.

En las primeras dos reincidencias, la sanción queda a criterio del juez y contempla inhabilitaciones de hasta 9 y 12 meses respectivamente, acompañadas por recargos del 25% y 50% en las multas. A partir de la tercera reincidencia, la inhabilitación se vuelve obligatoria por un período de hasta 18 meses, aplicando un incremento del 75% en el monto económico y duplicando sucesivamente los plazos de suspensión en casos posteriores.

Es fundamental remarcar que el retiro de la licencia no ocurre de forma automática tras una segunda infracción. Para que se efectivice la inhabilitación es indispensable que exista una sanción previa firme, que la nueva falta se cometa dentro de los dos años y que intervenga la autoridad judicial o administrativa correspondiente para determinar el alcance exacto del castigo, el cual difiere técnicamente del sistema de descuento de puntos o scoring .

Infracciones y controles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la fiscalización del uso del celular al volante se complementa con la legislación local y la red de cámaras de monitoreo urbano:

Dentro de la jurisdicción porteña, la manipulación de dispositivos telefónicos o la lectura de mensajes durante la conducción es sancionada mediante el Código de Faltas local y fiscalizada por el sistema de fotomultas de la Ciudad.