Oficial | La Dirección General de Transito podrá multarte por distracciones al volante: 6 puntos y 200 euros de sanción. Fuente: Shutterstock.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que las distracciones constituyen uno de los principales riesgos al volante. Entre ellas, el uso del teléfono móvil ocupa un lugar destacado por el tiempo que puede apartar la atención de la carretera.

A 90 kilómetros por hora, un vehículo recorre más de 25 metros en un segundo, por lo que una mirada breve a la pantalla puede suponer avanzar una distancia considerable sin prestar atención a la circulación.

La normativa establece multas y la pérdida de puntos por utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. La detracción de puntos aumentó de 3 a 6 con la reforma de la legislación de tráfico que entró en vigor en marzo de 2022.

¿Qué dice la normativa sobre el uso del móvil durante la conducción?

La legislación prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores y otros medios o sistemas de comunicación.

¿Qué dice la normativa sobre el uso del móvil durante la conducción? Foto: Shutterstock

La ley dice expresamente que “queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación”.

Exceptuando cuando la comunicación se desarrolla sin emplear las manos, cascos, auriculares o instrumentos similares.

¿Cuánto cuesta la multa y cuántos puntos se pierden?

La sanción económica asciende a 200 euros. El conductor puede beneficiarse de la reducción prevista por pronto pago cuando abona la multa dentro del plazo establecido, aunque esta posibilidad no reduce los puntos que corresponden a la infracción.

La pérdida de 6 puntos supone la mitad del saldo inicial de 12 puntos de un conductor con el permiso ordinario. En el caso de los conductores noveles, que parten de 8 puntos, la detracción representa una reducción todavía mayor de su saldo disponible.

La DGT recuerda así que utilizar el móvil durante la conducción no solo puede tener consecuencias económicas. La pérdida de puntos afecta directamente al saldo del permiso y puede acumularse con otras infracciones hasta provocar la pérdida de vigencia del carnet cuando se alcanza el saldo establecido por la normativa.

¿Cómo se puede evitar una multa por usar el móvil al volante?

La DGT ha reforzado sus mensajes sobre las distracciones al volante con una campaña que recuerda el riesgo de apartar la vista de la carretera. El organismo explica que, a 90 kilómetros por hora, un solo segundo de distracción supone recorrer más de 25 metros sin prestar atención a lo que ocurre delante del vehículo . A 120 kilómetros por hora, la distancia aumenta hasta superar los 33 metros.

¿Cómo se puede evitar una multa por usar el móvil al volante? (Foto: Shutterstock)

Para evitar este tipo de situaciones, la recomendación es no manipular el teléfono mientras se conduce y preparar antes de iniciar el trayecto cualquier función que pueda necesitarse, como el navegador.

Si es necesario consultar el móvil, responder un mensaje o realizar una acción que requiera tocar la pantalla, el conductor debe detenerse primero en un lugar adecuado y seguro.