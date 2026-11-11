El 47,1% de los hogares urbanos en Argentina utiliza aire acondicionado, mientras que el 84,8% dispone de algún artefacto para refrigerar los ambientes.

Con el inicio de la temporada de calor, uno de los problemas domésticos más recurrentes es encender el aire acondicionado y notar que, tras varias horas de funcionamiento, el ambiente no alcanza una temperatura agradable. Frente a esta situación, la reacción habitual es asumir que el equipo carece de gas refrigerante o sufre una falla en el motor.

Un informe elaborado por la Secretaría de Energía junto con el INDEC sobre el uso hogareño de la energía reveló que el 47,1% de los hogares urbanos en Argentina utiliza aire acondicionado, y que el 84,8% dispone de algún artefacto para refrigerar los ambientes.

Dada esta alta penetración en las viviendas, los organismos oficiales enfatizan la importancia de realizar comprobaciones sencillas antes de llamar a un técnico profesional.

Controles básicos: la limpieza de filtros y la circulación de aire

La causa más frecuente de la pérdida de eficiencia en los equipos se vincula directamente con la falta de mantenimiento hogareño y la obstrucción de los flujos de aire:

Limpieza de los filtros: con el uso continuo, los filtros retienen polvo y pelusas que bloquean el paso del aire, forzando al motor a trabajar durante más tiempo para alcanzar el enfriamiento deseado. Desde la Secretaría de Energía recomiendan retirarlos y lavarlos periódicamente (al menos cada seis meses) siempre con el equipo apagado y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Obstrucciones en el flujo ambiental: es indispensable verificar que la unidad interior no tenga muebles, cortinas u objetos interponiéndose frente a la salida o la entrada de aire. Asimismo, se debe orientar las rejillas para evitar que el aire frío quede atrapado en un sector ciego de la habitación.

Aislamiento del ambiente: el ingreso de aire caliente desde el exterior o la radiación solar directa obligan al compresor a realizar un sobreesfuerzo. Para contrarrestarlo, se sugiere mantener puertas y ventanas cerradas durante el uso del equipo, además de bajar persianas o correr cortinas en los momentos de mayor exposición al sol.

La causa más frecuente de la pérdida de eficiencia en los equipos se vincula directamente con la falta de mantenimiento hogareño y la obstrucción de los flujos de aire. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El error común del termostato y los riesgos del desarmado casero

Un hábito ampliamente extendido entre los usuarios consiste en programar el control remoto en las temperaturas más bajas posibles (como 17 °C o 18 °C) bajo la premisa de que así el espacio se enfriará más rápido.

Las recomendaciones oficiales señalan que esta práctica no acelera el proceso y genera un gasto energético desmedido . Fijar el termostato en 24 °C representa el punto óptimo de confort e higiene energética; la Secretaría de Energía advierte que cada grado por debajo de ese límite puede incrementar el consumo de electricidad hasta un 8%.

Por otra parte, la acumulación de suciedad en componentes internos como los serpentines también degrada el rendimiento de la unidad. Sin embargo, la normativa nacional sobre eficiencia energética remarca que cualquier tarea que implique abrir o manipular piezas internas debe dejarse exclusivamente en manos de personal capacitado , evitando que el usuario intente desarmar el aparato por su cuenta.

Cuándo interrumpir las revisiones caseras y solicitar un técnico

Si tras limpiar los filtros, cerrar adecuadamente el ambiente y fijar la temperatura en 24 °C el inconveniente persiste, la situación excede las comprobaciones domésticas . En esos casos, es necesario solicitar una revisión técnica profesional para evaluar el estado del circuito de refrigeración o los componentes mecánicos.