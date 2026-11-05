Los conductores que pierdan todos sus puntos en tres años perderán su carnet por 12 meses.

Quedarse sin un solo punto en el carnet de conducir en España ya implica una sanción severa, pero reincidir tiene un castigo todavía mayor. La norma que regula el permiso por puntos prevé un plazo mucho más largo para quienes vuelvan a agotar el saldo poco tiempo después de recuperar el permiso.

Así lo establece el artículo 71.1 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La Jefatura Central de Tráfico declara la pérdida de vigencia del permiso cuando su titular ha perdido todos los puntos, y a partir de ese momento hay que esperar un tiempo antes de poder obtener uno nuevo.

La Jefatura Central de Tráfico declara la pérdida de vigencia cuando el conductor agota todos sus puntos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El sistema, vigente desde 2006, busca que conducir se vea como un crédito que se puede perder por conductas infractoras reiteradas, en lugar de un derecho ilimitado a conductores.

Perder todos los puntos deja seis meses sin poder sacar un nuevo permiso

Cuando el saldo llega a cero, la Administración tiene quince días para notificar al conductor el acuerdo que declara la pérdida de vigencia de su permiso. Desde esa notificación, no se puede obtener uno nuevo hasta que pasen seis meses.

El plazo es más corto para los conductores profesionales, que deben esperar tres meses. Para la mayoría, entonces, perder todos los puntos significa medio año sin poder conducir.

Reincidir en los tres años siguientes eleva la espera a doce meses

El plazo de tres años empieza a contar desde el momento en que el conductor obtiene su nuevo permiso.

Si dentro de ese periodo vuelve a perder la totalidad de los puntos, ya no esperará seis meses sino doce desde la notificación para poder volver a tramitar un permiso . Para los conductores profesionales, la espera pasa de tres a seis meses.

Cómo recuperar el carnet después de perder todos los puntos

Pasados esos plazos, el conductor puede obtener un permiso de la misma clase que tenía, pero antes debe hacer y superar un curso de sensibilización y reeducación vial, y después aprobar las pruebas que se determinen. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el curso es de 20 horas lectivas y va seguido de una prueba teórica en la Jefatura Provincial u Oficina Local de Tráfico.

Para recuperar el permiso hay que aprobar un curso de reeducación vial y una prueba teórica. Shutterstock

El nuevo permiso llega con un saldo de ocho puntos y no con los doce habituales. Para volver a los doce, el conductor debe pasar dos años sin cometer infracciones que resten puntos.

Conducir tras la pérdida de vigencia es un delito

La DGT advierte que, una vez notificada la pérdida de vigencia en firme, el conductor debe entregar el permiso y no puede ponerse al volante. Hacerlo se considera un delito penal, con penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días.

Hasta que llegue esa notificación, en cambio, el conductor puede seguir circulando, ya que tiene diez días para presentar alegaciones.

Infracciones que pueden quitar todos los puntos en un solo día

Como regla general, no se pueden perder más de ocho puntos en una jornada, pero existen excepciones por infracciones muy graves. Entre ellas están: