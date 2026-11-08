Por disposición de la Circular 11/2026, quienes saquen la licencia de conducir con caja automática tendrán prohibido manejar autos con caja manual en la Provincia de Buenos Aires.

La forma de rendir el examen práctico para obtener la licencia de conducir puede determinar qué tipo de vehículos estará habilitado a manejar cada conductor. En la provincia de Buenos Aires, una nueva disposición modificó los criterios de evaluación para quienes tramiten el registro por primera vez y estableció diferencias según el sistema de transmisión del automóvil utilizado durante la prueba.

La medida fue comunicada mediante la Circular 11/2026 de la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito. Desde el 13 de octubre de 2026, quienes tramiten su primera licencia para conducir automóviles y aprueben el examen práctico con un vehículo automático recibirán un registro con una limitación específica.

Sin embargo, no se trata de una regla nueva. Los centros de emisión de licencias bonaerenses ya incorporaban esta aclaración desde hace años, aunque cada municipio utilizaba sus propios criterios y una redacción diferente. La circular busca unificar el procedimiento: ahora, la leyenda está incorporada al sistema y será la misma para todos los municipios de la provincia.

Qué establece la Circular 11/2026 sobre la licencia de conducir

La disposición determina que quienes rindan y aprueben el examen práctico con un automóvil de transmisión automática tendrán autorización para manejar únicamente vehículos con ese sistema.

En esos casos, la Licencia Nacional de Conducir deberá incluir en el apartado de observaciones la siguiente leyenda: “Conduce únicamente vehículos con transmisión automática”.

Qué establece la Circular 11/2026 sobre la licencia de conducir. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Esto significa que la persona no estará habilitada para manejar automóviles con caja manual . La restricción no es optativa ni depende de la decisión del conductor, sino que forma parte de las condiciones de la habilitación otorgada.

La nueva regla alcanza a quienes soliciten su primera licencia para automóviles. Por lo tanto, no implica que todos los conductores que actualmente tienen un registro deban modificarlo o volver a rendir el examen.

Es importante destacar que, la Ley Nacional de Tránsito no dice nada sobre si el práctico se rinde con un auto manual o automático. Por eso, cada jurisdicción decide si agrega o no una observación en la licencia cuando alguien rinde con un automático , según confirmaron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Por qué quienes rindan con un auto automático no podrán manejar uno manual

El cambio responde a las diferencias técnicas entre ambos sistemas de transmisión y a las habilidades que requiere cada uno.

En un vehículo con caja manual, el conductor debe accionar el embrague, coordinarlo con el acelerador y seleccionar las marchas según la velocidad y las condiciones de circulación. En cambio, en un automóvil automático, los cambios de marcha se realizan sin que el conductor tenga que operar un embrague convencional.

Por ese motivo, las autoridades provinciales consideran que una evaluación realizada exclusivamente con un vehículo automático no permite comprobar si el aspirante cuenta con las destrezas necesarias para manejar uno manual.

El objetivo de la Circular 11/2026 es unificar los criterios de evaluación en los municipios bonaerenses y garantizar que la licencia refleje las capacidades que efectivamente fueron comprobadas durante el examen práctico.