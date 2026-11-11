El viernes será la jornada más calurosa de esta seguidilla, con máximas que podrían llegar a los 32°C en distintas localidades del oeste del conurbano bonaerense.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para su primer pico de calor de la temporada, tras un comienzo de mes marcado por temperaturas inusualmente bajas. El pronóstico del tiempo anticipa valores por encima de los 25°C con máximas que superarán los 30°C en varias regiones del AMBA.

No obstante, la suba del termómetro se frenará a partir del fin de semana, cuando un cambio en la dirección del viento modifique las condiciones meteorológicas y provoque un descenso marcado de las temperaturas.

¿Cómo estará el clima en el AMBA el miércoles y el jueves?

Los cambios de temperatura serán progresivos y comenzarán a sentirse durante el transcurso de la semana. Durante el miércoles, las temperaturas se ubicarán entre los 26°C y los 29°C, con alguna probabilidad de precipitaciones aisladas durante la primera mitad del día.

El jueves será el anticipo del pico de calor. De acuerdo al pronóstico que difundió el SMN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se esperan valores cercanos a los 30°C, como en algunos sectores del oeste del Gran Buenos Aires.

El SMN confirmó temperaturas de hasta 30°C en CABA para este jueves 12 de noviembre. (Foto: SMN) SMN

El viernes llega el pico de calor en el conurbano bonaerense

El viernes será la jornada más calurosa de esta seguidilla, con máximas que podrían llegar a los 32°C en distintas localidades del oeste del conurbano bonaerense. En la Ciudad, en cambio el termómetro rondaría los 29°C.

La diferencia también se hará sentir en las zonas cercanas al Río de la Plata, donde las temperaturas máximas se ubicarían alrededor de los 28°C. Las mínimas, por su parte, oscilarán entre los 18 y 20°C, por lo que las noches también tendrán un ambiente más cálido.

¿Cuándo baja la temperatura en Buenos Aires?

El sábado comenzará con condiciones cálidas y viento del norte, aunque el escenario cambiará durante la tarde. La circulación rotará primero al sudoeste y luego al sur, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en distintos sectores del AMBA.

Cabe destacar que los acumulados previstos son bajos, cercanos a 1 milímetro, aunque el horario de ingreso del cambio de viento todavía podría modificar el pronóstico.

El descenso más marcado llegará el domingo, cuando el viento del sudeste favorezca el ingreso de aire más fresco. Las temperaturas previstas, en este sentido, serán:

Ciudad de Buenos Aires y La Plata: máxima de 23 °C.

Morón y Ezeiza: máxima de 25 °C.

Mínimas generales: entre 12 y 14 °C.

La tercera semana del mes dará comienzo con condiciones más frescas y cielo mayormente nublado. Para el lunes, se anticipan unos 22°C, mientras que el martes se mantendría la nubosidad.