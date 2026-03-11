Debido a la suba del petróleo por la Guerra en Medio Oriente, distintas empresas aéreas anunciaron la suba de sus tarifas o, en algunos casos, el incremento a la brevedad. Se trata de un grupo de aerolíneas internacionales que tuvieron que adecuarse a la suba repentina del barril de combustible para avión. Las aerolíneas que anunciaron la suba de sus precios son: Se trata de compañías de la región Asia-Pacífico, las cuales anunciaron el incremento de precios estrictamente por la suba del petróleo a raíz de la Guerra en Medio Oriente y el bloqueo en el estrecho de Ormuz. La empresa Air India compartió un comunicado este martes por la noche. “La ampliación progresiva de un recargo por combustible en sus vuelos nacionales e internacionales, necesario por el fuerte aumento de los precios del crudo”, indicaron. Asimismo, añadieron: “Desde principios de marzo de 2026, el petróleo, que representa cerca del 40% de los costos de explotación de una compañía aérea, sufrió un encarecimiento significativo de su precio debido a las perturbaciones en el suministro”. Para esta empresa, el aumento del pasaje será de un 25% en Europa y un 33% en Norteamérica. En tanto, Cathay Pacific comunicó a sus clientes que los recargos por el combustible subirán “muy pronto para garantizar el buen funcionamiento”. El director financiero de la aerolínea tailandesa Thai Airways, Rut Rugsumruad, manifestó que “podría aumentar los precios de 10 a 15%”. Cabe destacar que algunas aerolíneas como, por ejemplo, Air France-KLM y Lufthansa cuentan con una relativa protección al haber comprado combustible a precio fijo meses antes de la Guerra en Medio Oriente. Sin embargo, nada está garantizado, ya que no se sabe cómo continuará el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Hay expectativa de que esto pueda repercutir también en aerolíneas locales.