En medio del tenso clima entre los Estados Unidos y el Medio Oriente, el Pentágono ordenó el despliegue de su arma más poderosa: el portaviones Gerald R. Ford, que se unirá al USS Abraham Lincoln, como un mensaje de advertencia. Este portaviones es el de mayor capacidad del planeta, por lo que el país norteamericano contará con una gran flota de aeronaves en medio de la negociación que se lleva adelante con Irán. El Gerald R. Ford tiene un reactor nuclear a bordo y puede albergar a más de 75 aeronaves militares como, por ejemplo, los F-18 Super Hornet y el E-2 Hawkeye. Además, tiene misiles de capacidades tierra-aire, tierra-tierra y antisubmarina. Cuenta con un radar sofisticado para ayudar a controlar el tráfico aéreo y la navegación. Y en su interior pueden trabajar más de 4.000 soldados para llevar adelante sus funciones militares. Durante el mes de febrero, el país norteamericano liderado por su presidente, Donald Trump, concentró una importante fuerza naval y aérea en Medio Oriente, en el marco de un mensaje directo a Irán. En las últimas semanas se llevan tensiones entre ambos países por el programa nuclear iraní. Estados Unidos exige suspender el programa, mientras que Teherán lo rechaza. El país iraní mantiene reservas de uranio enriquecido al 60% de pureza con supuestos fines civiles y pacíficos; sin embargo, está técnicamente cerca del 90% para el uso militar y Estados Unidos sospecha de la generación de armas atómicas. Entonces, Trump respondió con este movimiento militar que consistió en 13 buques y gran flota de aviones de caza como herramienta de presión extrema ante la falta de respuesta positiva. Ahora se sumó el Gerald R. Ford, que es una muy poderosa para el país norteamericano, ya que es capaz de generar mucho daño en caso de desencadenarse un conflicto bélico. En todo este marco, Donald Trump quiere que Teherán se comprometa a no producir ni almacenar armas atómicas. El 19 de febrero pasado le envió un ultimátum a Iran y afirmó que si no había una respuesta, el país podría “ir un paso más allá”, en la reunión inaugural de la “Junta de Paz”. “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”, concluyó.