Google es, para la mayoría de los argentinos, la puerta de entrada a cualquier información. Cuando irrumpe una noticia de gran dimensión, el buscador registra cada pregunta, funcionando como un gran archivo de lo que nos interesa en cada momento. Para poder ver esos datos, existe Google Trends, una herramienta gratuita que muestra la intensidad de las búsquedas en una escala de 0 a 100. La tensión en la región de Oriente Medio alcanzó un punto crítico este sábado tras una serie de bombardeos sobre objetivos militares en territorio iraní. Los reportes de agencias internacionales señalaron a Israel y Estados Unidos como los responsables de estos ataques estratégicos. La situación se volvió todavía más compleja después de que se conocieran noticias sobre un impacto previo en Dubai: esto generó una reacción inmediata en las consultas de los usuarios que buscaron entender qué está pasando en Oriente Medio. Cuando un tema genera un interés masivo en poco tiempo, Google lo etiqueta como “Breakout” (aumento puntual), lo que significa que la búsqueda creció más de un 5.000%. Tal como reporta Google Trends, tras los ataques, estas fueron las dudas principales: Lo que googlearon los argentinos el sábado fue una respuesta directa a la noticia del ataque. La gente usó el buscador para confirmar el hecho, ubicar los países en el mapa y tratar de entender, de la forma más simple posible, por qué se están atacando. Un dato central en el análisis de las tendencias de este sábado fue la necesidad de los usuarios de encontrar una explicación a la escalada de violencia en la región. Las búsquedas no se limitaron a informarse sobre “qué pasó”, sino que se centraron en el “por qué” de la intervención militar de los países involucrados y los ataques cruzados. Google Trends es una herramienta gratuita de Google que te muestra qué es lo que la gente busca en internet. Es un medidor de la curiosidad colectiva, desde noticias de último momento hasta eventos deportivos o shows de televisión. En lugar de darte números exactos, te muestra el interés por un tema en una escala del 0 al 100. Cuando una consulta alcanza el punto de breakout, quiere decir que la búsqueda de esa palabra superó el 5.000% en el período analizado.