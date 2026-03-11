Tras la crisis energética que generó el conflicto en Medio Oriente y la decisión de Irán de bloquear el Estrecho de Ormuz, Rusia encendió la polémica debido a su posición como referente en energía del mundo y en el marco de las inhibiciones que le impuso la Unión Europea y otros organismos mundiales. En esta línea, el presidente ruso, Vladímir Putin, se pronunció sobre la crisis energética derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El referente soviético explicó que la decisión de su Gobierno es trazar alianzas estratégicas y volver a las relaciones multilaterales. Durante una reunión televisada con funcionarios del Kremlin y directivos petroleros, Putin analizó los distintos conflictos del mundo y los puntos en los que puede negociar Rusia. El presidente ruso señaló que el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, es una consecuencia directa de la guerra en Medio Oriente. Putin advirtió que la producción de petróleo en esa región podría detenerse por completo en un mes si el conflicto persiste. En esta sentido, Putin remarcó que, a diferencia de otros países, Rusia mantiene su historial como “proveedor confiable”. El mandatario instó a que las empresas rusas aprovechen la actual coyuntura para “consolidarse” en mercados que necesitan suministros urgentes. El líder soviético explicó que Rusia está dispuesta a reanudar la cooperación energética con los países europeos si estos desean volver a “asociaciones a largo plazo” y envían señales de estabilidad. De esta manera, con el petróleo superando los u$s 100 por barril, la Unión Europea deberá negociar tras los bloqueos impuestos al país ruso desde que decidió invadir Ucrania. Por eso, algunos países europeos ya exigieron al organismo continental levantar las sanciones. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en el centro de la escena. El mandatario norteamericano amenazó con una avanzada más fuerte a Irán si no levanta el bloqueo, pero también tuvo una llamada con Putin donde sugirió la posibilidad de eximir de sanciones a algunos países como Rusiapara permitir que el petróleo fluya y bajen los precios a nivel global. Alrededor del 80% del petróleo que pasa por Ormuz va hacia Asia. Algunas potencias lideradas por China ya utilizan banderas propias en sus barcos para evitar ataques iraníes. Por su parte, Rusia intenta redirigir sus flujos hacia estos mercados para “llenar el vacío” que dejó el bloqueo iraní. De esta forma, Putin aseguró que permitirá que se reactive el comercio de energía sin exigir cambios en las políticas de los países compradores. Sin embargo, también exigió que haya una “señal” de que Europa desea trabajar en conjunto. Así, el Kremlin busca reestablecer las relaciones económicas con la Unión Europea a pesar de que el organismo continental había decidido fijar un bloqueo al gas ruso hasta 2027.