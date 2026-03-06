Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que una de sus aeronaves de combate F-351 “Adir” derribó un avión iraní YAK-130 en el cielo de Teherán en las últimas horas. Así lo comunicaron a través de la red social X y el video de la maniobra rápidamente se viralizó. “Imágenes del histórico derribo de un avión de combate iraní Yak-130 por un avión de combate F-35I “Adir” de la IAF“, indicaron en el comunicado. Según las autoridades israelíes, este registro audiovisual documenta por primera vez un enfrentamiento de estas características protagonizado por el Ejército de Defensa de Israel. Este derribo se da en el medio de la Guerra en Medio Oriente donde Estados Unidos e Israel coordinaron varios ataques en ciudades iraníes en los últimos días, luego de la negociación fallida por el programa nuclear iraní. El Yakovlev YAK‑130 es un avión de entrenamiento avanzado y ataque ligero de origen ruso. Es un biplaza subsónico (vuela por debajo de la velocidad del sonido) con capacidad para realizar maniobras complejas y simular el comportamiento de muchas aeronaves de combate, lo que lo convierte en una aeronave muy versátil. Su diseño permite transportar armamento aire‑aire y aire‑tierra, y fue adoptado por varias fuerzas aéreas, incluyendo la iraní, que recibió sus primeras unidades en 2023. En un escenario bélico, el YAK‑130 destaca por su capacidad de entrenamiento y ataque ligero, lo que lo hace ideal para operaciones de soporte, vigilancia y agresión en entornos de menor intensidad. Sin embargo, el derribo sobre el cielo de Teherán demostró los límites de la aeronave frente a plataformas de quinta generación más avanzadas tecnológicamente y la diferencia entre ambos sistemas.