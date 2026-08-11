El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estableció un día no laborable para determinadas localidades durante agosto.

La medida alcanza a trabajadores de distintos sectores y, por coincidir con el fin de semana y el feriado del 17 de agosto, permitirá que algunos bonaerenses disfruten de hasta cuatro días consecutivos de descanso.

La jornada fue fijada mediante la Resolución 370/2024 del Ministerio de Gobierno, que contempla un cronograma de feriados locales y días no laborables vinculados con aniversarios y celebraciones de distintas localidades de la provincia.

El Gobierno bonaerense estableció un día no laborable para determinadas localidades.

Nuevo feriado en Buenos Aires: cuándo es y quiénes podrán descansar

El próximo viernes 14 de agosto habrá un feriado local que alcanzará a determinadas localidades bonaerenses.

Por quedar ubicado inmediatamente antes del sábado y domingo, quienes además puedan aprovechar el lunes feriado tendrán un fin de semana extra largo de hasta cuatro días consecutivos de descanso.

Entre los lugares alcanzados por la medida se encuentran Quilmes, en el Gran Buenos Aires, y Bartolomé Bavio, localidad perteneciente al partido de Magdalena.

La fecha está vinculada con las celebraciones y aniversarios correspondientes a esas localidades.

Qué trabajadores están alcanzados por el feriado local

La normativa establece diferentes alcances según la actividad laboral. Para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el día tiene carácter de no laborable.

En cambio, para los trabajadores de la industria, el comercio y otras actividades privadas, la jornada funciona como feriado optativo .

Por este motivo, no todos los empleados necesariamente tendrán el día libre: dependerá de las condiciones establecidas para cada actividad y empleador.

De esta manera, el beneficio no debe confundirse con un feriado nacional, ya que se trata de una fecha de alcance local.