¿Es feriado mañana 12 de agosto? Llega el eclipse solar más largo del siglo y no se repetirá en más de 150 años.

España se prepara para vivir este miércoles 12 de agosto un eclipse total de Sol excepcional, cuya franja de totalidad atravesará la península Ibérica de oeste a este hasta llegar a Baleares. El fenómeno astronómico será visible en numerosas provincias y movilizará a cientos de miles de personas durante las últimas horas del día.

Aunque el eclipse se convertirá en uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del año, las autoridades no han decretado que el 12 de agosto sea un día feriado en España. Lo que sí está confirmado es que el evento provocará un importante movimiento de personas: el Gobierno estima entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos relacionados con la observación del fenómeno.

El eclipse solar del 12 de agosto atravesará España de oeste a este

La franja de totalidad comenzará su recorrido por el norte de Galicia y continuará hacia Asturias, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, antes de alcanzar Baleares. Entre las capitales de provincia situadas en el recorrido aparecen A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma.

Datos clave para seguir el eclipse

Inicio del fenómeno: alrededor de las 19:30, con pequeñas variaciones según el lugar.

Inicio de la totalidad: poco después de las 20:26.

Duración de la totalidad: algo menos de dos minutos.

Fin de la totalidad: aproximadamente a las 20:28.

Final del eclipse: alrededor de las 21:21.

Recorrido: de oeste a este, desde Galicia hasta Baleares.

En Baleares, la Luna comenzará a interponerse entre la Tierra y el Sol alrededor de las 19:37 y lo ocultará por completo entre las 20:30 y las 20:33, dependiendo de la zona. En algunos puntos del este peninsular y del archipiélago, el final de la fase parcial no podrá observarse porque el Sol ya se habrá puesto.

Llega el eclipse solar más largo del siglo y no se repetirá en más de 150 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

España vivirá un fenómeno que no volverá a repetirse este siglo

El eclipse será especialmente relevante porque será el primero visible desde la península y Baleares en más de un siglo. El último eclipse total de Sol que pudo observarse en España ocurrió en 1959, aunque únicamente fue visible desde Canarias. El próximo año habrá otro eclipse, cuya fase de totalidad podrá observarse en el extremo sur peninsular y en Ceuta y Melilla, mientras que en 2028 llegará un eclipse anular.

Para volver a contemplar un eclipse total de Sol desde España habrá que esperar todavía más: los siguientes previstos podrán observarse en los años 2053 y 2090.

Principales puntos preparados para observar el fenómeno

Galicia: será la puerta de entrada del eclipse en la península y la totalidad alcanzará buena parte de su territorio.

Guadalajara: el Observatorio de Yebes será el centro de seguimiento oficial elegido por el Gobierno.

Teruel: la Agencia Espacial Europea realizará una retransmisión desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre.

Baleares: se habilitarán 26 puntos oficiales de observación en 15 municipios, con capacidad provisional conjunta para unas 300.000 personas.El evento también tendrá un impacto turístico. En la Ribera del Duero, por ejemplo, la ocupación de los días en torno al eclipse aumentó un 60 % respecto a otras fechas de un agosto considerado “normal”, según Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero.

El Gobierno estima entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos relacionados con el fenómeno. Fuente: EFE Juan Carlos Hidalgo

Millones de personas se preparan para mirar al cielo con seguridad

La llegada del eclipse ha obligado a preparar dispositivos especiales de movilidad, seguridad y protección civil. El Gobierno estima entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos relacionados con el fenómeno y las autoridades han pedido planificar los viajes y escalonar los regresos para evitar problemas de circulación.

Principales recomendaciones

Proteger los ojos: utilizar gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2.

Planificar los desplazamientos: evitar esperar hasta última hora para viajar.

No detenerse en los arcenes: utilizar únicamente las zonas habilitadas.

Llevar suministros: especialmente ante posibles desplazamientos prolongados.

Prevenir incendios: no hacer fuego ni estacionar sobre vegetación seca.

Respetar los espacios naturales: evitar dejar residuos y no invadir terrenos privados.

Prestar atención a las comunicaciones: las autoridades advierten de una posible saturación de las redes.

Las comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, universidades, agencias espaciales y centros de investigación han preparado actividades, retransmisiones y cientos de puntos de observación. El objetivo es facilitar el seguimiento de un fenómeno que, además de su valor astronómico, permitirá a los científicos estudiar distintos procesos relacionados con el Sol, el clima espacial y las interacciones entre la Tierra y su estrella.