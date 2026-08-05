Un grupo de estudiantes y trabajadores de la Provincia de Buenos Aires tendrá una jornada de descanso extra este jueves 6 de agosto, luego de que se confirmara un feriado local.

La medida implicará la suspensión de clases en los establecimientos educativos de los distritos alcanzados por este asueto.

¿Por qué es feriado el jueves 6 de agosto?

El jueves 6 de agosto es considerado feriado local por la conmemoración fundacional de dos municipios bonaerenses:

Coronel Suárez

General Viamonte

Durante la jornada se realizarán actos oficiales y celebraciones organizadas por las comunidades, motivo por el cual se dispuso el cese de actividades en distintos organismos públicos.

El jueves 6 de agosto es considerado feriado local en Coronel Suárez y General Viamonte. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Tama2u

Como ocurre en este tipo de fechas, el feriado alcanza exclusivamente a esos distritos y no modifica el calendario para el resto de la provincia ni del país.

Habrá suspensión de clases: quiénes no tendrán actividad

El feriado implicará la suspensión de clases en los establecimientos educativos ubicados en los municipios alcanzados por la medida.

Habrá cese de tareas en la administración pública local y las sucursales del Banco Provincia. (Foto: Shutterstock) Shutterstock / Composición Canva

Además, habrá cese de tareas en la administración pública local y las sucursales del Banco Provincia permanecerán cerradas.

En el sector privado, la jornada será no laborable y la asistencia dependerá de lo que disponga cada empleador, de acuerdo con la normativa vigente.

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

Tras este feriado local, el siguiente descanso para todo el país será el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Luego, el calendario oficial de 2026 continuará con estas fechas:

Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas darán lugar a los últimos fines de semana largos del año, que millones de argentinos podrán aprovechar para descansar o realizar una escapada.