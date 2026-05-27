La Dirección Nacional de Migraciones recordó que los turistas extranjeros deben cumplir con el plazo de permanencia autorizado al ingresar al país. Foto: IA.

Tener el pasaporte vencido puede convertirse en un inconveniente para muchos viajeros que pretenden salir o ingresar al país durante el año 2026. Las normativas pueden diferir según la nacionalidad; no obstante, las autoridades migratorias han resaltado que existen situaciones en las que el ingreso o egreso puede ser rechazado por la falta de documentación vigente.

La Dirección Nacional de Migraciones confirma los documentos que son requeridos de manera obligatoria para ingresar y salir de Argentina. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que enfrentarán aquellos que posean el pasaporte vencido o que no presenten los datos pertinentes.

La medida afecta principalmente a extranjeros provenientes de países ajenos al MERCOSUR, aunque también se extiende a ciudadanos argentinos que necesiten presentar pasaporte obligatorio para viajar al exterior.

Por qué Argentina prohíbe el ingreso o egreso del país a quienes tengan el pasaporte vencido

Conforme a las disposiciones oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, es requisito que los extranjeros extrazona presenten un pasaporte vigente para realizar el ingreso o egreso del territorio argentino.

Se establece, por tanto, la necesidad del cumplimiento de esta normativa por parte de los ciudadanos provenientes de países no limítrofes.

Esto incluye principalmente a viajeros provenientes de:

Europa,

Estados Unidos,

Canadá,

Asia,

África,

Oceanía.

La Dirección Nacional de Migraciones confirma los documentos que son requeridos de manera obligatoria para ingresar y salir de Argentina. Foto: El Cronista. Generado con IA.

Argentina mantiene acuerdos migratorios con países del MERCOSUR y asociados que permiten el ingreso mediante otros documentos válidos.

Quiénes pueden entrar y salir de Argentina sin pasaporte

Los viajeros pueden ingresar utilizando DNI vigente, cédula de identidad o documentación habilitada por acuerdos regionales.

Entre ellos se encuentran ciudadanos de:

Brasil,

Uruguay,

Paraguay,

Bolivia,

Chile,

Perú,

Colombia,

Ecuador,

Venezuela.

La Dirección Nacional de Migraciones recordó que los turistas extranjeros deben cumplir con el plazo de permanencia autorizado al ingresar al país.

Cuando una persona excede dicho tiempo sin regularizar su situación migratoria, pueden aplicarse:

multas,

tasas migratorias,

o habilitaciones especiales de salida.

Las condiciones para los ciudadanos argentinos varían según el destino seleccionado. En el MERCOSUR y en países asociados, numerosos viajes pueden efectuarse únicamente con DNI vigente, sin la necesidad de presentar pasaporte.

No obstante, para desplazarse a otros destinos internacionales, el pasaporte sigue siendo un documento esencial.