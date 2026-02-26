El arribo de Starlink en Argentina hizo que muchas personas decidan instalar estos dispositivos de internet por vía satelital no solo en sus domicilios, si no que también en los autos. Sin embargo, esto puede generar multas si no se colocan en el lugar adecuado del vehículo. La firma de Elon Musk, Starlink, brinda la posibilidad de tener módems para utilizar durante los viajes y son muy efectivos, sobre todo en las zonas en las que señal de celular es baja. No obstante, el lugar en el que se pongan del auto es fundamental para evitar infracciones. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece en el artículo Nro. 48 que está prohibido circular con elementos que perturben la visibilidad del conductor o alteren las condiciones seguras de manejo. En ese marco colocar la antena o el módem de internet satelital sobre el parabrisas delantero reduce el campo visual frontal y puede encuadrarse como una infracción directa a la ley vigente. La restricción responde al mismo criterio que prohíbe polarizar el parabrisas delantero ya que cualquier obstrucción en esa zona compromete la seguridad vial. Además, la norma también impide transportar objetos que afecten peligrosamente la aerodinámica, oculten luces reglamentarias o sobresalgan de los límites permitidos del vehículo. Actualmente, y tras el último incremento registrado, las multas por cometer infracciones de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires quedaron bajo la siguiente escala: