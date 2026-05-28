El uso del vinagre en elementos de cuidado diario se convirtió en una recomendación frecuente dentro del hogar.

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Poner un peine en vinagre se volvió uno de esos métodos caseros que muchas personas en Colombia empezaron a probar por sus aparentes beneficios de limpieza profunda y eliminación de residuos. Aunque parece una práctica simple, expertos en higiene del hogar aseguran que este ingrediente puede ayudar a remover grasa, suciedad acumulada y restos de productos capilares que normalmente quedan atrapados entre las cerdas.

Con el paso del tiempo, los peines acumulan partículas invisibles de crema para peinar, gel, aceites naturales del cuero cabelludo y hasta polvo del ambiente. Si no se limpian con frecuencia, pueden convertirse en un foco de bacterias y malos olores. Por eso, el vinagre aparece como una alternativa económica y efectiva para desinfectarlos.

¿Para qué sirve poner un peine en vinagre?

El principal objetivo de sumergir un peine en vinagre es eliminar la suciedad incrustada que muchas veces no sale únicamente con agua y jabón. El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente conocido por sus propiedades desengrasantes y antibacterianas.

Cuando el peine permanece algunos minutos dentro de una mezcla con vinagre, los residuos pegados entre las púas comienzan a desprenderse con mayor facilidad. Esto ayuda a que el accesorio quede más limpio y pueda durar más tiempo en buen estado.

Poner un peine en vinagre | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo.

Además, este truco casero también sirve para:

Reducir malos olores en el peine .

Eliminar restos de laca, gel o cremas.

Desinfectar las superficies del accesorio.

Evitar acumulación de grasa en el cabello.

Mejorar la higiene personal diaria.

¿Cómo se debe limpiar un peine con vinagre correctamente?

Muchas personas cometen el error de usar el vinagre directamente sin ningún tipo de preparación. Sin embargo, la recomendación más común es hacer una mezcla suave para evitar daños en ciertos materiales.

El proceso más utilizado consiste en:

Retirar los cabellos atrapados en el peine.

Mezclar una parte de vinagre blanco con una parte de agua tibia.

Dejar el peine sumergido entre 15 y 30 minutos.

Cepillar suavemente las púas con un cepillo viejo.

Enjuagar con abundante agua.

Secar completamente antes de volver a usar.

En peines de madera se recomienda tener más cuidado, ya que el exceso de humedad puede deteriorar el material.

¿Cada cuánto recomiendan lavar los peines?

Especialistas en cuidado capilar sugieren limpiar los peines al menos una vez por semana, especialmente en personas que usan muchos productos para el cabello o viven en ciudades con altos niveles de contaminación.

En Colombia, donde el calor y la humedad pueden acelerar la acumulación de grasa en el cuero cabelludo, mantener limpios estos accesorios resulta clave para conservar una buena higiene capilar.

Incluso, algunas peluquerías y barberías utilizan soluciones similares con vinagre para reforzar la limpieza de herramientas de uso constante.

¿El vinagre realmente elimina bacterias de los peines?

Aunque el vinagre no reemplaza productos desinfectantes especializados, sí puede ayudar a disminuir ciertos microorganismos presentes en objetos de uso cotidiano. Su acción ácida permite desprender residuos y generar una limpieza más profunda frente al lavado convencional.

Por esa razón, muchas personas lo usan como complemento dentro de las rutinas de aseo del hogar. Además, se trata de un ingrediente económico, fácil de conseguir y que normalmente ya está presente en la cocina.

¿Qué otros objetos del hogar recomiendan limpiar con vinagre?

El vinagre también suele utilizarse para limpiar diferentes elementos domésticos gracias a sus propiedades desengrasantes. Algunos de los usos más populares incluyen: