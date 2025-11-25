En esta noticia
¿Quién no ha sufrido alguna vez la frustración de tener un WiFi lento o con cortes en una parte de la casa o el jardín? La buena noticia es que la tecnología de extensores Wi-Fi ha avanzado mucho y pueden solucionar estos problemas.
De hecho, nuevos modelos como el Cudy Wi-Fi AC 1200 Mesh RE1200 prometen ampliar la señal hasta 150 metros en espacios abiertos, suficiente para cubrir más de una cuadra.
¿Qué es una red Mesh y por qué mejora tu WiFi?
Una red Mesh es un sistema de conexión inalámbrica que utiliza varios dispositivos (nodos) distribuidos por la casa u oficina para crear una única red WiFi amplia y uniforme. En lugar de depender de un solo router que cubra todo, los nodos Mesh trabajan en conjunto para que la señal llegue sin interrupciones a cada rincón. Esto evita esas molestas zonas muertas donde el WiFi es débil o inestable.
Los extensores que pueden configurarse para trabajar en una red Mesh, como el Cudy Wi-Fi AC 1200 Mesh RE1200, se integran perfectamente con el router principal. Así, el cambio entre nodos es automático y no notarás cuando tu dispositivo pasa de uno a otro. Esto genera una experiencia de conexión mucho más fluida, ideal para actividades que demandan una conexión estable, como videollamadas, streaming o juegos online.
Características clave del Cudy RE1200
- Wi-Fi 5 de doble banda: conecta dispositivos con mayor velocidad y menos interferencias.
- Compatible con cualquier router Wi-Fi.
- Soporta hasta 30 dispositivos conectados al mismo tiempo, ideal para familias numerosas o espacios con muchos aparatos.
- Dispone de un puerto Ethernet rápido para conectar equipos con cable, asegurando máxima velocidad cuando se prefiera una conexión física.
- Se puede configurar en una red Mesh, lo que significa que funciona en conjunto con el router para crear una red unificada y sin “saltos” de conexión.
- Backhaul simultáneo multibanda: tecnología que optimiza la comunicación entre router y extensor, mejorando la calidad general de la red.
- Máximo alcance de hasta 150 metros en espacios abiertos, cubriendo así áreas grandes como patios, jardines o incluso pequeños barrios.
Cuánto cuesta un extensor Wi-Fi Mesh
El extensor Cudy Wi-Fi AC 1200 Mesh RE1200 ya está disponible en Argentina con un precio sugerido de $ 28.000. Es una inversión interesante para cualquier persona que quiera terminar con las zonas muertas de WiFi en su casa o trabajo.
En definitiva, con este tipo de extensores Wi-Fi modernos, el problema de la señal débil está cada vez más cerca de quedar en el pasado. Ahora, tener un WiFi fuerte y confiable más allá de una habitación es posible sin cambiar de proveedor ni hacer instalaciones costosas.