¿Quién no ha sufrido alguna vez la frustración de tener un WiFi lento o con cortes en una parte de la casa o el jardín? La buena noticia es que la tecnología de extensores Wi-Fi ha avanzado mucho y pueden solucionar estos problemas.

De hecho, nuevos modelos como el Cudy Wi-Fi AC 1200 Mesh RE1200 prometen ampliar la señal hasta 150 metros en espacios abiertos, suficiente para cubrir más de una cuadra.

¿Qué es una red Mesh y por qué mejora tu WiFi?

Una red Mesh es un sistema de conexión inalámbrica que utiliza varios dispositivos (nodos) distribuidos por la casa u oficina para crear una única red WiFi amplia y uniforme. En lugar de depender de un solo router que cubra todo, los nodos Mesh trabajan en conjunto para que la señal llegue sin interrupciones a cada rincón. Esto evita esas molestas zonas muertas donde el WiFi es débil o inestable.

Los extensores que pueden configurarse para trabajar en una red Mesh, como el Cudy Wi-Fi AC 1200 Mesh RE1200, se integran perfectamente con el router principal. Así, el cambio entre nodos es automático y no notarás cuando tu dispositivo pasa de uno a otro. Esto genera una experiencia de conexión mucho más fluida, ideal para actividades que demandan una conexión estable, como videollamadas, streaming o juegos online.

El extensor WiFi permite ampliar la cobertura de la red inalámbrica y también posee puerto Ethernet.

Características clave del Cudy RE1200

Wi-Fi 5 de doble banda: conecta dispositivos con mayor velocidad y menos interferencias.

Compatible con cualquier router Wi-Fi.

Soporta hasta 30 dispositivos conectados al mismo tiempo, ideal para familias numerosas o espacios con muchos aparatos.

Dispone de un puerto Ethernet rápido para conectar equipos con cable, asegurando máxima velocidad cuando se prefiera una conexión física.

Se puede configurar en una red Mesh, lo que significa que funciona en conjunto con el router para crear una red unificada y sin “saltos” de conexión.

La conectividad inalámbrica de doble banda permite alcanzar altas velocidades de transferencia de datos.

Backhaul simultáneo multibanda: tecnología que optimiza la comunicación entre router y extensor, mejorando la calidad general de la red.

Máximo alcance de hasta 150 metros en espacios abiertos, cubriendo así áreas grandes como patios, jardines o incluso pequeños barrios.

Cuánto cuesta un extensor Wi-Fi Mesh

El extensor Cudy Wi-Fi AC 1200 Mesh RE1200 ya está disponible en Argentina con un precio sugerido de $ 28.000. Es una inversión interesante para cualquier persona que quiera terminar con las zonas muertas de WiFi en su casa o trabajo.

En definitiva, con este tipo de extensores Wi-Fi modernos, el problema de la señal débil está cada vez más cerca de quedar en el pasado. Ahora, tener un WiFi fuerte y confiable más allá de una habitación es posible sin cambiar de proveedor ni hacer instalaciones costosas.