Cada vez son más las personas que utilizan el papel aluminio es distintos lugares de la casa por sus diversos usos para potenciar electrodomésticos, eliminar la humedad y hasta mejorar el WiFi. Un nuevo truco viral de ponerlo en las ventanas de la casa se volvió popular por sus múltiples usos. El aluminio es una herramienta clave para el hogar y no solo para envolver alimentos. Al ser un material aislante, puede ayudar a regular la temperatura de los ambientes del hogar tanto en verano como en invierno. Su propiedad reflectante rebota gran parte de la radiación solar evitando que el vidrio se caliente, lo que reduce la temperatura de la casa. En la misma línea, para las estaciones frías puede ayudar a conservar el calor. Otro de sus potenciales usos es su efecto para bloquear completamente la luz. Para quienes deseen dormir la siesta durante el día y no cuentan con cortinas blackout, ya que puede oscurecer ambientes y potenciar el descanso. El primer paso para hacer el truco del papel aluminio en las ventanas es reunir cinta adhesiva, cartulina, tijera y cinta para medir. Luego, seguir los siguientes pasos: