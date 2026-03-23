Saber si la red WiFi de una vivienda está siendo utilizada por personas no autorizadas es una preocupación común. Esta situación es particularmente relevante en hogares donde múltiples individuos comparten la conexión, lo que puede permitir que vecinos intenten acceder sin autorización. Afortunadamente, existen métodos sencillos y gratuitos para verificar quién está conectado a tu WiFi y así mantener el control sobre la red. Para determinar de manera directa y sencilla quiénes están conectados a su red WiFi, es necesario acceder a la configuración del router. Se deben seguir estos pasos: Otra opción práctica y rápida para usuarios de Windows es emplear software gratuito. Algunas aplicaciones recomendadas son: Cambie la contraseña de manera regular para evitar accesos no autorizados. Si se observa una disminución en la velocidad de internet, dispositivos desconocidos en la lista de conexiones o conexiones intermitentes, esto puede indicar que un tercero no autorizado está utilizando tu WiFi. En tal situación, es imperativo cambiar la contraseña de inmediato y verificar quiénes están conectados. Este método sencillo y gratuito contribuye a mantener el control de la red hogareña, salvaguardar la privacidad y prevenir el uso no autorizado de tu conexión. Realizar revisiones periódicas de los dispositivos conectados constituye una práctica recomendable para garantizar una red eficiente y segura. Cualquier usuario que sospeche de accesos no autorizados puede tomar medidas adicionales para proteger su red. Además de cambiar la contraseña regularmente, es recomendable habilitar el cifrado WPA3 o WPA2 en la configuración del router, lo que proporciona una capa extra de seguridad. También se sugiere desactivar la función WPS, ya que puede ser un punto vulnerable para intrusos. Por otro lado, el uso de software gratuito como Wireless Network Watcher o Acrylic WiFi permite a los usuarios obtener un análisis más detallado de los dispositivos conectados.