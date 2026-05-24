Las trabajadoras de casas particulares recibirán un aumento, luego de la paritaria. Foto: IA.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas donde, además de los sueldos, se decidió qué pasará con el bono adicional.

Tras el encuentro que reunió a las cámaras patronales y los sindicatos, se informó el esquema de aumentos estructurado en cuatro tramos que marcarán el ritmo de los ingresos hasta el inicio del segundo semestre del año.

De esta forma, se acordó el incremento, la incorporación del bono al salario y también los trabajadores podrán prever cuánto cobrarán por el aguinaldo en junio de 2026.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y el Gobierno anunciaron el nuevo acuerdo paritario para las empleadas domésticas. Foto: Shutterstock.

Cambian los recibos de sueldo: ¿desde cuándo regirá el nuevo sistema para las empleadas domésticas?

A partir de mayo de 2026, los empleadores deberán generar los documentos digitalmente a través del Registro Especial de la Agencia de Administración y Control Aduanero (ARCA) utilizando su clave fiscal.

Es así que la normativa modifica el sistema vigente del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y adapta el esquema laboral a las disposiciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral 27.802.

Así lo confirmó el organismo a través de la Resolución General 5850/2026, publicada en el Boletín Oficial. El objetivo es simplificar los procesos administrativos y modernizar el registro de las relaciones laborales.

Cuáles son los extras de las empleadas domésticas para junio de 2026

Hay que tener en cuenta cuatro factores clave en el acuerdo paritario alcanzado:

Una suba del 1,8% correspondiente a abril de 2026

Un ajuste del 1,6% para el mes de mayo

Un 1,5% en junio

Un alza del 1,4% para los haberes de julio.

Se incorporarán los bonos al salario

Se dispuso la incorporación a los salarios básicos del 50% ($ 10.000) de la suma no remunerativa que había sido otorgada durante el mes de marzo de 2026.

Este primer traslado impactará en las liquidaciones de abril, mientras que el 50% restante ($ 10.000) se integrará de forma definitiva a los básicos en el mes de julio.

Entre abril y junio, ese 50% que aún no se incorporó al básico se debe seguir pagando como suma no remunerativa, hasta su absorción definitiva en julio.

Cuándo se paga el aguinaldo de las empleadas domésticas

La legislación laboral argentina establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026. Como esa fecha cae martes, los empleadores deberán realizar el pago antes de esa jornada.

Sin embargo, hay un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales, por lo que el depósito podría concretarse como máximo hasta el lunes 6 de julio.

Aguinaldo de empleadas domésticas: cuánto cobro en junio de 2026

El medio aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo cobrado entre enero y junio. Si la persona trabajó menos tiempo, se le da un pago proporcional.

Tomando como ejemplo a una trabajadora doméstica que cumple tareas generales en mayo, los montos quedarían de esta forma:

Tareas generales

Con retiro: salario de $ 435.201 / aguinaldo de $ 217.600

Sin retiro: salario de $ 481.109 / aguinaldo de $ 240.554

¿Qué extras se cobran tras la paritaria?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.