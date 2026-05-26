El vinagre blanco se posicionó cómo uno de los aliados caseros más eficaces para mantener el hogar limpio sin tener que recurrir a productos químicos costosos y difíciles de conseguir.

Si bien suele usarse en la cocina o el baño, hay un truco poco conocido que muchas personas comenzaron a aplicar en los últimos meses: rociarlo en la entrada de la casa.

En efecto, este hábito sencillo y económico está ganando terreno por ser eficiente y práctico para el cuidado del hogar y dejar esta zona libre de plagas.

¿Para qué sirve aplicar vinagre en la entrada?

Un punto clave es su capacidad para actuar como barrera repelente. El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor natural para varias plagas domésticas.

Hormigas, arañas e incluso cucarachas suelen evitar zonas donde detectan ese olor, lo que lo convierte en una alternativa práctica y libre de químicos para el acceso principal.

Pulverizar vinagre en las esquinas de la casa: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

Además, quienes creen en prácticas de armonización del hogar lo utilizan como un “limpiador energético”.

Según esta visión, unas pulverizaciones en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y renovar el ambiente.

Cómo aplicarlo correctamente

Para aprovechar al máximo sus efectos, basta con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Se puede rociar:

En el marco de la puerta

En el suelo de la entrada

En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen pasar insectos

En zócalos o esquinas expuestas al exterior

Lo ideal es repetir el procedimiento una o dos veces por semana para mantener el efecto.

Por qué debemos rociar vinagre en las esquinas de la casa

A diferencia del uso anterior, este truco con vinagre tiene como principal objetivo limpiar las energías del ambiente. Según indica el Feng Shui, esta práctica ayuda a eliminar las cargas negativas. Los tres puntos clave para aplicarlo es en la cocina, el baño y la puerta de la entrada.

El proceso requiere de intención y atención al simbolismo , se debe manifestar en cada espacio de la casa. El procedimiento es distinto según el ambiente de la casa: