Saber si la red WiFi de una vivienda es utilizada por personas no autorizadas representa una preocupación común. Esta situación es particularmente relevante en hogares donde múltiples individuos comparten la conexión, lo que puede facilitar que vecinos intenten acceder sin autorización. Afortunadamente, existen métodos simples y gratuitos para comprobar quién está conectado a tu WiFi y así mantener el control sobre la red. Para determinar de manera directa y sencilla quiénes están conectados a su red WiFi, es necesario acceder a la configuración del router. A continuación, se presentan los pasos a seguir: Otra opción práctica y rápida para usuarios de Windows es emplear software gratuito. Algunas aplicaciones recomendadas son: Ciertamente, a continuación se presenta el contenido reescrito siguiendo las reglas establecidas: Es recomendable cambiar la contraseña de manera periódica para prevenir accesos no autorizados. Si se observa una disminución en la velocidad de internet, dispositivos desconocidos en la lista de conexiones o conexiones intermitentes, esto puede indicar que un tercero no autorizado está utilizando tu WiFi. En tal situación, es imperativo cambiar la contraseña de inmediato y verificar quiénes están conectados. Este método sencillo y gratuito contribuye a mantener el control de la red hogareña, salvaguardar la privacidad y prevenir el uso no autorizado de tu conexión. Realizar revisiones periódicas de los dispositivos conectados constituye una práctica recomendable para garantizar una red eficiente y segura. Ciertamente, la seguridad de la red WiFi es un tema que preocupa a muchos usuarios. Recientemente, se han desarrollado nuevas herramientas que permiten a los propietarios de redes identificar y bloquear dispositivos no autorizados de manera más eficiente. Estas aplicaciones no solo ofrecen una interfaz amigable, sino que también brindan información detallada sobre cada dispositivo conectado, facilitando la gestión de la red. Además, expertos recomiendan realizar auditorías periódicas de la red para asegurar que solo los dispositivos deseados tengan acceso. Implementar medidas como el cambio regular de contraseñas y el uso de protocolos de seguridad avanzados puede ayudar a mantener la integridad de la conexión y proteger la información personal de los usuarios.