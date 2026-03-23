Mantener una buena conexión a internet se ha vuelto una prioridad en los hogares. Sin embargo, muchas veces la señal no llega con la misma intensidad a todas las habitaciones. Ante este problema, surgió un truco casero que se volvió viral: utilizar una lata de cerveza o refresco para mejorar el alcance del Wifi. Luego de ver varios trucos que circulan por Internet, decidimos consultarle a la inteligencia artificial cuál es el más efectivo para lograr una mejor conexión. Según Gemini, el objetivo principal de colocar la lata es direccionar la señal. Las antenas de los routers domésticos suelen ser omnidireccionales, lo que significa que emiten la señal en todas las direcciones (360 grados) por igual. Al colocar una lámina de aluminio curvada (proveniente de una lata abierta) detrás de la antena, se crea un reflector parabólico. Esto produce dos efectos inmediatos: El aluminio es un material conductor que refleja las ondas electromagnéticas. Un estudio de la Universidad de Dartmouth comprobó que el uso de reflectores impresos en 3D cubiertos de papel de aluminio puede mejorar significativamente la eficiencia del Wifi en interiores. La “antena de lata” funciona bajo el mismo principio: al darle una forma cóncava, las ondas de radio chocan con la superficie metálica y se concentran en un “haz” más definido, aumentando la intensidad del alcance en una zona específica de la casa. Para quienes deseen probar este método sin gastar dinero en repetidores caros, los pasos son sencillos: Si bien no reemplaza a un sistema de red Mesh o a un repetidor de alta gama, es una solución efectiva para problemas leves de cobertura. Es ideal si el router está pegado a una pared lateral y necesitas que la señal viaje con más fuerza hacia el living o el escritorio. Además, este truco solo funciona con routers que tengan antenas externas. En dispositivos con antenas internas, el efecto es prácticamente nulo.