La tecnologíaWiFi hace posible conectar dispositivos inalámbricos a Internet y facilita la vida de todos. No obstante, tenerlo activado en el teléfono celular cuando uno sale de casa puede tener ser el origen de graves inconvenientes, tanto para la seguridad como para el rendimiento del dispositivo. En los siguientes párrafos, las tres principales razones por las que hay que desactivar el WiFi cuando uno se va del hogar y, generalmente, activa la conexión mediante datos móviles (4G o 5G). Siempre que el WiFi está activo, el teléfono celular busca de manera constante redes disponibles para vincularse. Y, si hay alguna abierta sin contraseña, se conecta. Lo anterior puede suponer un importante riesgo de seguridad, porque algunas redes pueden ser falsas o maliciosas, creadas por gente que trata de robar datos personales o infectar el dispositivo con malware. Debido a eso, es recomendable desactivar el WiFi cuando se está fuera de casa y solo conectarse a redes de confianza y seguras, como las del hogar, el trabajo o lugares públicos con certificado de seguridad. Otro motivo para desactivar el WiFi cuando se sale de casa es extender la autonomía de la batería del teléfono celular. Tener la conexión inalámbrica siempre disponible consume energía de una manera innecesaria, dado que el dispositivo está enviando y recibiendo señales de radio constantemente. Esto puede hacer que la batería del teléfono se agote más rápido. Si el Wi-Fi se encuentra activo siempre y en búsqueda de redes, los microchips del smartphone trabajan de manera ardua. Como se dijo anteriormente, esto puede afectar a la duración de la batería, pero también implica menos potencia de procesamiento para otras tareas que el usuario quiera ejecutar. Asimismo, el Wi-Fi puede interferir con otras señales de radio, como las de la red móvil o el GPS, y afectar a la calidad de la conexión o la navegación. Por lo tanto, es conveniente desactivar el WiFi cuando no se necesita o se está utilizando otro método de conexión. A fin de cuentas, desactivar la red inalámbrica WiFi del teléfono celular cuando uno sale de casa puede tener varios beneficios, tanto para la Lo anterior no implica que haya que renunciar al WiFi por completo, sino que hay que usarlo con precaución y solo cuando sea necesario. De esta forma, es posible disfrutar de una mejor experiencia con el teléfono móvil.