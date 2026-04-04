Una situación muy común a la hora de lavar la ropa es cuando la sacás del lavarropas, los buzos tienen pelotitas, las remeras están llenas de pelusa o sentís ese “chispazo” de estática al ponértelas. Este problema tiene una solución. El truco casero consiste en poner tres bolitas de papel de aluminio dentro del tambor antes de empezar el ciclo de lavado. Esta técnica cuida tus prendas y hace que duren mucho más tiempo en buen estado. Lo que hace el aluminio es combatir la electricidad estática que se genera por el roce de las prendas entre sí y con el metal del tambor. Especialmente en esta época de frío donde usamos muchas fibras sintéticas o lana. Al girar a gran velocidad, la ropa genera cargas eléctricas. El papel de aluminio actúa como un conductor que absorbe esa energía estática, evitando que las fibras de las telas se magneticen. Esto es clave porque, cuando hay estática, la ropa atrae mucho más la pelusa y el pelo de las mascotas. Además, al neutralizar la electricidad, las prendas no se “pegan” tanto entre sí durante el centrifugado. Esto permite que el agua y el jabón circulen mejor por cada rincón de la tela, logrando un lavado más uniforme y evitando que la ropa salga tan arrugada del tambor. Es un método totalmente seguro tanto para el electrodoméstico como para las prendas, ya que el aluminio no se deshace con el agua ni desprende químicos. Eso sí, es fundamental que las bolitas estén bien compactadas para que no se desprendan trozos pequeños durante el proceso. Para que el truco sea efectivo y no pongas en riesgo tu lavarropas, tenés que seguir estas indicaciones sencillas. No hace falta usar medio rollo de cocina, con un poco alcanza para que dure varios meses de uso intenso: Armado de las bolitas: cortá tres trozos de papel de aluminio de unos 20 centímetros y armá esferas del tamaño de una pelota de golf. Compactación: apretalas bien fuerte con las manos. Tienen que quedar lisas y bien sólidas para que no enganchen los tejidos delicados como el encaje o la seda. Momento de uso: Metelas directamente entre la ropa sucia antes de cerrar la puerta. Sirven tanto para el lavado como para la función de secado. Cabe destacar estas mismas bolitas te sirven para unas 30 o 40 lavadas. Cuando veas que se empezaron a deformar o a ponerse muy opacas, es momento de reciclarlas y armar unas nuevas. Este truco no reemplaza al suavizante en cuanto a perfume, pero sí en cuanto a la suavidad de las fibras. Si lo combinás con un chorrito de vinagre blanco en el compartimento del suavizante, vas a notar que tu ropa sale de la máquina como si fuera de un lavadero profesional.