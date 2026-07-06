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La morosidad récord disparó las refinanciaciones de los bancos, que ofrecen plazos más largos y baja de tasas para preservar a los clientes que tienen capacidad de repago, pero sufren un estrés financiero coyuntural.

Los bancos públicos lanzaron programas para aliviar la deuda de las familias, cumpliendo así con su tradicional rol social. Pero desde las entidades privadas remarcan que esos planes persiguen también una estrategia comercial: refinanciar a los que están endeudados con varias entidades y lograr que consoliden sus deudas en el público, quedándose con esos clientes.

Las refinanciaciones crecen mes a mes. Según un informe de EcoGo, en mayo alcanzaron el 24,1% sobre el total de la mora, mientras que en octubre de 2025 era de 20,3%.

En familias los planes de pago treparon al 25,5% del crédito en mora, equivaliendo al 2,9% del total del crédito otorgado. En tanto, las líneas a empresas en situación irregular fueron refinanciadas en un 17,8%, lo que representa un 0,45% del total del crédito a personas jurídicas.

La entidad que más refinanció es el Banco Galicia, seguida por Provincia y Santander. En cuarto lugar, figura el Banco Nación, en quinto el BBVA y, luego, el Macro.

“Hay bancos provinciales ofreciendo refinanciación para cancelar la deuda con otras entidades y llevarse el cliente”, denuncian a El Cronista desde un banco privado.

Lo cierto es que las entidades públicas aceleraron en las últimas dos semanas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promulgó el 30 de junio la ley para el desendeudamiento de familias, destinada a aliviar la situación de morosos calificados por la Central de Deudores del Banco Central en situación 2 y 3, es decir, con retrasos en el pago de entre 60 y 180 días. El plazo mínimo de los planes será de 24 meses y la tasa tendrá un tope de 35% anual.

Fuentes del gobierno porteño señalaron que la reglamentación de la norma estaría lista esta semana. “Logramos poner un tope a las tasas de interés y facilitar la refinanciación de las deudas familiares, brindando una ayuda concreta y necesaria para quienes hoy más lo necesitan”, aseguró Jorge Macri.

“Los bancos pusieron el freno, el freno de mano, y los airbags con respecto al crédito. Los préstamos al consumo vienen cayendo en términos reales desde finales del año pasado. La ley da un marco para refinanciar: con tope de tasa y plazos mínimos. Y también funciona para que el deudor te atienda el teléfono”, revela un directivo de un banco de la City.

Podrán acceder al programa las personas que registren deudas originadas en tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados por entidades financieras que adhieran al programa; tener ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos; acreditar que los compromisos de deudas representan más del 30% de los ingresos mensuales del hogar; contar con domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de 2 años.

NACIÓN Y PROVINCIA

El Banco Nación lanzó una línea UVA para regularizar a los que están en situación 3, 4 y 5 en la Central de Deudores del Banco Central, es decir, aquellos que tengan mora de más de 180 días. La nueva herramienta permite refinanciar obligaciones de consumo en situación irregular, con plazo de hasta 120 meses y tasa fija de 12% TNA.

Por su parte, Banco Provincia presentó “Ponete al día”, un plan que baja tasas de interés y amplía plazos. Así, busca extender la refinanciación hasta 72 meses, con opciones segmentadas según el perfil del cliente y su situación crediticia.