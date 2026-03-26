Por más que suene extraño, envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio se transformó en una práctica recomendada por especialistas en informática y seguridad digital. Se trata de una medida simple para reducir riesgos relacionados con el robo de datos sin contacto en tiempos en los que la tecnología puede abrir la puerta a nuevas formas de robos y fraudes. Lo primero que hay que saber es que las tarjetas modernas poseen tecnología NFC o RFID, que permite pagar acercándolas a un lector. En este sentido, se vuelve un peligro si no se resguarda de la manera correcta. El riesgo está en eventos masivos, espacios cerrados, contextos urbanos donde personas son capaces de escanear tarjetas a corta distancia con ciertos dispositivos. Si bien el alcance es limitado, es un riesgo que existe aunque la tarjeta esté en la billetera o en el bolsillo. En este contexto, el papel aluminio actúa como un bloqueador de señales electromagnéticas, lo que impide que lectores no autorizados puedan comunicarse con el chip de la tarjeta. Al envolver la tarjeta en aluminio, la señal NFC queda anulada. La tarjeta no puede ser leída mientras esté protegida, incluso si está dentro de una billetera o bolsillo. El papel aluminio bloquea esa comunicación de forma física, sin recurrir a aplicaciones, firmware ni configuraciones avanzadas. Es una defensa pasiva, pero efectiva. Desde el punto de vista técnico, las tarjetas contactless están siempre “activas”. No necesitan batería ni interruptor y responden automáticamente a una señal compatible cercana. Los especialistas advierten que, si bien los sistemas bancarios tienen capas de seguridad, el mayor riesgo está en la intercepción de datos básicos, como número de tarjeta y fecha de vencimiento. Un dato importante es que los expertos en ciberseguridad remarcan que este método no daña la tarjeta ni el chip. Tampoco altera su funcionamiento cuando se vuelve a usar normalmente. Los expertos aclaran que no reemplaza otras medidas fundamentales, como revisar consumos, usar billeteras digitales seguras o activar alertas bancarias. Sin embargo, suma una barrera más frente a ataques. Es una solución inmediata con cero costo y accesible para cualquier persona, ideal como protección extra en viajes o en el día a día. Cabe destacar que existen fundas con bloqueo RFID específicas, pero el aluminio ofrece un resultado similar. Incluso algunos fabricantes explican que el principio de funcionamiento es el mismo. Por lo que esta medida puede ayudar como método de prevención para el robo de datos y fraudes.