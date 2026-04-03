En esta época del año, uno de los problemas más comunes es la humedad que humedece la sal y, en consecuencia, se tapan todos los saleros de la cocina o se forman pequeños grumos. Sin embargo, cada vez más personas adoptan un truco casero que no es añadirle arroz o granos de café al salero, y que es un método más confiable para eliminar la humedad del salero y mantenerla seca por más tiempo sin alterar su sabor o textura. En este sentido, será clave la utilización del calor. El método más efectivo no está dentro del salero, sino en cómo se trata la sal antes y cómo se almacena. Según estudios sobre conservación en climas húmedos, la clave es secar la sal con calor suave y usar un recipiente adecuado. El procedimiento es fácil y rápido: Este sistema es mucho más efectivo que el arroz porque actúa sobre la causa real del problema. Además, se puede complementar con sobres desecantes de sílica (aptos para uso alimentario), que absorben la humedad residual del aire dentro del envase. Este método es recomendable en determinadas situaciones. Un secado previo evita que la humedad se acumule con el tiempo. Incluso en departamentos o casas cercanas a ríos o al mar, repetir este proceso cada tanto ayuda a que la sal no se apelmace. Además del horno, existen alternativas que funcionan mejor que los trucos clásicos. Los más recomendadas son: Lo que queda claro es que el arroz y el café pueden ayudar de forma limitada, pero no resuelven el problema de fondo. En definitiva, si la idea es que la sal fluya siempre suelta, el secreto está en secarla correctamente y guardarla mejor, no en sumar ingredientes improvisados.