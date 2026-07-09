En esta noticia Quién era y qué hizo Ramiro Agulla

A los 62 años, este miércoles falleció Ramiro Agulla, uno de los publicistas más importantes de la historia de la Argentina. El creativo es recordado como el responsable de algunas de las campañas comerciales y políticas más icónicas de las últimas décadas.

Uno de los primeros en despedirlo fue su histórico socio, Carlos Baccetti, quien lo recordó con una frase cargada de emoción: “Un prócer que se fue un 9 de julio. Hasta eligió bien la fecha”.

Agulla marcó un antes y un después en la publicidad argentina. Junto a Baccetti fundó la agencia Agulla & Baccetti, desde donde desarrolló campañas que trascendieron el mundo de las marcas para convertirse en fenómenos culturales.

Entre sus trabajos más recordados figuran “La llama que llama”, para Telecom; “Gueropa”, para Renault Clio; y campañas para Coca-Cola, Quilmes, OCA, Banco Itaú e YPF, entre otras.

Además, su nombre también quedó asociado al marketing político, en especial por el spot “Dicen que soy aburrido”, de la campaña presidencial de Fernando De la Rúa en 1999.

Quién era y qué hizo Ramiro Agulla

Nacido en Río Gallegos y criado en Buenos Aires, Agulla estudió publicidad en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. Comenzó su carrera en distintas agencias hasta asociarse con Carlos Baccetti, con quien construyó una de las firmas creativas más exitosas del país.

La agencia Agulla & Baccetti, fundada en 1994, fue elegida Mejor Agencia de Iberoamérica en 1999, 2001 y 2002 por “El Ojo de Iberoamérica”. También alcanzó el segundo y quinto puesto mundial en el Gunn Report de Estados Unidos en distintas ediciones entre 2006 y 2010. Más tarde fue adquirida por el grupo británico Lowe & Partners Worldwide, que integró a sus fundadores al board creativo mundial.

En el plano publicitario, la campaña “Gueropa!” para Renault Clio MTV ganó un León de Oro en Cannes en 2001, mientras que “Bostezos”, también para Telecom, obtuvo el primer Gran Ojo de Cine/TV ese mismo año.

Además de la publicidad, Agulla asesoró a numerosos dirigentes políticos. Tras la campaña de De la Rúa trabajó con Carlos Menem, Francisco de Narváez, Sebastián Piñera, Vicente Fox y John McCain, entre otros. Él mismo resumía su rol con una frase que repetía cada vez que le preguntaban por sus clientes: “Yo no soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery”.

El legado de la dupla se extendió hasta la actualidad: en 2026 se relanzó “La llama que llama” como miniserie de 8 episodios en Flow. A través de la empresa The Black Minds, Agulla y Baccetti también incursionaron en NFTs, con la colección “La llama pic”. Tras la venta de su agencia a Lowe, fundaron la productora “El cielo y el Infierno”, responsable de programas como Mosca & Smith para Telefé.