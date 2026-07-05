La “Santilleta” sale a la cancha y Milei baja línea: enfermedad holandesa, modelo suizo y campaña 2027
El Gobierno piensa ya en el día después del Mundial y diseña la estrategia con una premisa: ganar en primera vuelta. Qué les pide Santilli a los gobernadores mientras apuntala su proyecto político y las dudas que le plantearon los referentes violetas al Presidente en el cónclave sin celulares en la Rosada
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 6 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.