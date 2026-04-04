Con la llegada de los primeros fríos y el aumento de la humedad en el ambiente, los placares empiezan a sufrir las consecuencias. El olor a encierro y las manchas en la ropa se vuelven un dolor de cabeza recurrente para muchos hogares argentinos durante esta época del año. Sin embargo, existe un truco casero, económico y muy efectivo que está ganando terreno: usar café molido. Más allá de ser el combustible de nuestras mañanas, este grano tiene propiedades naturales que lo convierten en un aliado indispensable para mantener los muebles impecables. Poner café molido en los cajones no es solo una costumbre de abuela, sino una solución técnica porque el café actúa como un deshumidificador natural y un potente neutralizador de olores, ideal para cuando cerramos las ventanas por el frío y la circulación de aire disminuye. El secreto reside en la estructura del grano de café. Al estar molido, aumenta su superficie de contacto con el aire, permitiendo que sus aceites naturales y su porosidad absorban las partículas de agua suspendidas en el ambiente de los espacios cerrados. A diferencia de los productos químicos industriales, el café no solo atrapa la humedad, sino que la “disfraza” con un aroma agradable que penetra en las fibras de las prendas. Es especialmente útil en esta transición de temporada, cuando sacamos la ropa de invierno que estuvo guardada meses. Además, el café contiene nitrógeno, lo que ayuda a neutralizar el azufre del aire. Esto es lo que elimina ese olor rancio tan característico de los armarios viejos o de los cajones que no se abren con frecuencia durante los días de lluvia. Para que este método funcione y no termines manchando tu ropa favorita, es importante seguir ciertos pasos de seguridad. No se trata de tirar el café suelto, sino de crear pequeños dispositivos caseros que trabajen por vos: Este hábito no solo protege tus prendas más queridas, sino que le da a tu habitación un aroma sutil y acogedor. Es una forma sustentable de combatir un problema clásico del hogar sin gastar de más en productos descartables de supermercado.