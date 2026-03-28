Millones de argentinos toman café día a día, pero pocos saben que agregarle media cucharadita de canela transforma esa taza en algo mucho más potente para la salud. La mezcla de café con canela ofrece una combinación de compuestos antioxidantes y sustancias activas que pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud metabólica, cardiovascular y digestiva. La canela no es solo una especia aromática. Contiene un compuesto llamado cinamaldehído que es el responsable de la mayoría de sus propiedades terapéuticas. Su incorporación puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre y reducir el colesterol LDL, lo que la convierte en un complemento interesante en la prevención de la diabetes tipo 2 y afecciones cardíacas. Hay tres áreas donde la ciencia más lo respalda: Hay un beneficio adicional que pocas personas consideran. La canela aporta un sabor naturalmente dulce, que permite disminuir o evitar el uso de azúcar o edulcorantes artificiales. La cantidad es la clave. Ni mucho ni poco. La mayoría de los expertos sugieren añadir una pequeña cucharadita, aproximadamente 2 gramos, de canela en polvo a la taza. Esta dosis es segura y suficiente para aprovechar los beneficios de la canela sin exceder la cantidad recomendada. En cuanto al momento ideal, el mejor momento para tomar café no es justo al levantarse, sino al menos 30 o 45 minutos después, para obtener el efecto deseado y reducir los niveles de estrés. El consumo de café con canela después de las comidas podría mitigar los efectos de picos glucémicos, contribuyendo a un mejor control metabólico.