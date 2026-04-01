Muchas personas consumen naranja semanalmente, pero pocos saben que su cáscara puede tener varias utilizaciones luego de secarlas al sol. Este truco casero ayuda a que esta fruta conserve su aroma cítrico y conserve sus propiedades antioxidantes durante meses. Para los amantes de los aromas naturales, las cáscaras de naranja resultan un perfume exquisito para el hogar. Se trata de un aromatizador de cajones de ropa, que también puede ser utilizado en placares o en el auto sin la necesidad de gastar plata en productos abrasivos para esos ambientes. Si se realiza el secado de manera correcta, la cáscara de naranja mantendrá sus propiedades y aromas cítricos de un 1 año a 2. Sin embargo, lo ideal para estos ambientes son entre 3 y 6 meses. Tras este tiempo o cuando se sienta menos el aroma se deberán renovar las cáscaras del cajón. Lo ideal es conservarlo en un frasco hermético, una bolsa de tela seca o un recipiente cerrado. Cabe destacar que, si no se seca bien en el proceso, se perderá rápido el aroma, aparecerán hongos o generará un olor rancio. Otras utilizades que puede tener las cáscaras de naranja secas son: Cabe destacar que integrar la cáscara de naranja a infusiones o como condimento para postre aportará flavonoides, vitamina C y compuestos fenólicos, los cuales tienen propiedades antioxidantes y son rico en fibra.