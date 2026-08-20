A la hora de armar un espacio para hacer asado, elegir la parrilla adecuada puede marcar una diferencia tanto en la comodidad como en la forma de cocinar la carne. Entre las opciones más buscadas en Argentina aparecen la parrilla chulengo y la parrilla premoldeada, dos alternativas muy diferentes en diseño, instalación, mantenimiento y forma de uso.

El chulengo es una estructura metálica, generalmente con forma de tambor y tapa, mientras que la parrilla premoldeada suele estar construida con módulos de hormigón y se instala de manera fija. Por eso, antes de comprar, conviene conocer las principales diferencias entre ambas.

Parrilla chulengo: cuáles son sus ventajas y desventajas

El chulengo es una parrilla móvil de estructura metálica que se caracteriza por tener una tapa y, en muchos modelos, un brasero lateral. Su diseño permite concentrar el calor y proteger la carne del viento, además de ofrecer una mayor versatilidad para distintos tipos de cocción.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Una de sus principales ventajas es la movilidad. Al contar generalmente con ruedas, puede trasladarse dentro del patio, guardarse cuando no se utiliza o cambiar de ubicación según las necesidades .

También permite aprovechar la tapa para realizar cocciones más prolongadas y parejas. Al cerrarla, el calor queda concentrado alrededor de la carne, lo que modifica la dinámica respecto de una parrilla completamente abierta.

Las principales ventajas del chulengo

Es móvil y puede trasladarse fácilmente.

Ocupa menos espacio que una parrilla de obra.

La tapa permite concentrar el calor.

Algunos modelos incorporan brasero independiente.

Puede utilizarse con leña o carbón.

Es una alternativa práctica para patios y espacios reducidos.

Como contrapartida, requiere mayor cuidado frente a la humedad y la intemperie, especialmente cuando está fabricado en chapa o hierro. Por eso, resulta conveniente protegerlo cuando no se utiliza.

Parrilla premoldeada: cuáles son sus ventajas y desventajas

La parrilla premoldeada es una alternativa fija que se arma a partir de módulos o cemento y suele instalarse contra una pared o en un sector específico del patio.

Imagen ilustrativa Shutterstock

Una de sus mayores ventajas es la estabilidad y permanencia ya que, una vez instalada, queda integrada al espacio del hogar y se convierte en el sector principal destinado a los asados.

Las principales ventajas de una parrilla premoldeada

Es una instalación permanente.

Permite disponer de una superficie amplia para cocinar.

Puede incorporar campana y sistema de evacuación de humo.

Existen diferentes tamaños y terminaciones.

Puede sumar accesorios y sectores de guardado.

Resulta una opción pensada para quienes tienen un espacio fijo para hacer asados.

Su principal desventaja es justamente que no puede trasladarse. También requiere disponer de un lugar adecuado y realizar una instalación correcta para garantizar una buena circulación del humo .

¿Cuál conviene comprar para hacer asado?

La respuesta depende principalmente del espacio disponible y del uso que se le quiera dar.

Para quienes viven en una casa con un patio pequeño, tienen poco espacio o necesitan mover la parrilla, el chulengo puede ser una opción más conveniente. Además, la tapa y el diseño cerrado permiten experimentar con diferentes formas de cocción.

En cambio, quienes están construyendo un quincho o tienen un lugar destinado exclusivamente a los asados probablemente encuentren más conveniente una parrilla premoldeada.

No obstante, existen tamaños que se adaptan a las necesidades de cada persona y se puede optar por cualquiera de los dos tipos de parrillas, cuyas son un clásico argentino.