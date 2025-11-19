La Ciudad de Buenos Aires continúa ampliando su oferta gastronómica, y entre bodegones tradicionales y restaurantes gourmet surge una propuesta que combina cantidad, precio y ubicación estratégica.

Se trata de Don Felipe, una parrilla al carbón situada en Av. Nazca 2701, en el barrio de Villa del Parque, que ofrece parrilla libre por $ 19.990 de lunes a jueves para quienes abonen en efectivo.

Una propuesta para visitantes y residentes

El restaurante trabaja con cortes premium y clásicos de parrilla, además de platos tradicionales y sándwiches. La atención se extiende desde el mediodía hasta la madrugada, y los jueves, viernes y sábados permanece abierto las 24 horas , lo que lo convierte en una opción práctica para quienes salen tarde o turistas que buscan cenar fuera del horario habitual.

La ubicación, a pocos minutos del Obelisco y cercana a una de las zonas porteñas con mayor crecimiento gastronómico, permite combinar el paseo urbano con una comida abundante sin alejarse del centro.

Promociones y variedad de cortes

La tarifa promocional incluye parrilla libre con cortes premium abonando en efectivo de lunes a jueves. Además, el lugar mantiene ofertas diarias para elegir carnes de primera calidad, platos tradicionales o combos especiales. Esta dinámica apunta a sostener precios competitivos sin resignar la calidad del producto.

Por su horario extendido, amplitud y cercanía al centro porteño, la parrilla se volvió una opción frecuente para grupos, eventos informales y reuniones de amigos. En un contexto en el que muchos restaurantes ajustaron sus turnos nocturnos, esta alternativa destaca por su funcionamiento continuo y disponibilidad para reservas.