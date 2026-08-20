En muchas cocinas, el horno cumple una doble función: sirve para cocinar y también para guardar asaderas, fuentes, moldes y sartenes cuando no se utilizan. Aunque se trata de una práctica muy común para aprovechar el espacio disponible, especialistas aseguran que no es la opción más conveniente.

Si bien estos elementos suelen retirarse antes de encender el horno, utilizarlo como lugar de almacenamiento puede generar inconvenientes que muchas personas pasan por alto.

Por qué algunas personas guardan utensilios dentro del horno

La falta de espacio es una de las principales razones. En departamentos pequeños o cocinas con pocos muebles , el interior del horno suele convertirse en un sitio práctico para almacenar:

Asaderas.

Fuentes de vidrio o cerámica.

Moldes para tortas.

Sartenes.

Rejillas y accesorios de cocina.

Imagen ilustrativa. IA Gemini

Sin embargo, los expertos sostienen que los hornos no deberían utilizarse de forma permanente como un armario o depósito .

El principal problema es el riesgo de olvidos

Aunque la mayoría de las personas retira los utensilios antes de cocinar, los especialistas advierten que los descuidos ocurren con más frecuencia de lo que se cree.

Cuando alguien enciende el horno sin revisar el interior, puede encontrarse con:

Utensilios que no estaban previstos para esa preparación.

Mangos o accesorios que pueden deteriorarse con el calor.

Elementos almacenados accidentalmente por otros integrantes del hogar.

Por eso, una de las recomendaciones más habituales es mantener el horno despejado para evitar errores involuntarios.

La acumulación de objetos dificulta la limpieza

Otro aspecto que señalan los expertos es que utilizar el horno como espacio de almacenamiento suele retrasar las tareas de limpieza.

Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Pixel-Shot

Al haber bandejas, sartenes y fuentes guardadas permanentemente, es más común que:

Se acumulen restos de grasa.

Se concentren olores.

Se genere suciedad en rincones difíciles de alcanzar.

Se postergue la limpieza profunda del electrodoméstico.

Mantener el interior libre facilita la higiene y ayuda a conservar el equipo en mejores condiciones.

Qué dicen los especialistas sobre el mantenimiento del horno

Los fabricantes suelen recomendar conservar el interior del horno ordenado y libre de objetos que no formen parte de la cocción.

Esto permite:

Revisar el estado del equipo con mayor facilidad.

Detectar suciedad o desperfectos a tiempo.

Evitar golpes y rayaduras en las paredes internas.

Preservar las bandejas y accesorios originales.

Además, tener el horno vacío permite utilizarlo inmediatamente cuando sea necesario, sin tener que retirar previamente los utensilios almacenados.

Cuál es la mejor alternativa para guardar asaderas y sartenes

Los especialistas en organización del hogar sugieren destinar estos elementos a espacios específicos, como :